As delegadas Karla Moreira e Danúbia Quadros

Dois suspeitos da prática de crimes de violência contra a mulher foram presos pela Polícia Civil, ambos em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, durante a última semana.





Um dos homens tem 51 anos e foi localizado na quinta-feira (12/9), no Bairro Jardim Teresópolis. Os investigadores cumpriram mandado de prisão preventiva por estupro, ameaça e tentativa de sequestro da ex-companheira, de 42.

A segunda prisão foi, em flagrante, de um homem de 32 anos, no Bairro Angola. O suspeito ameaçou e manteve uma mulher, de 47 anos, em cárcere privado. A prisão foi em flagrante.





“Ambas as prisões, realizadas em uma rápida ação da equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Betim, foram possíveis diante da celeridade no acionamento da Polícia Civil”, diz a chefe da Divisão Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso, à Pessoa com Deficiência e a Vítimas de Intolerâncias (Demid), delegada Danúbia Quadros.





Estupro e tentativa de sequestro





A primeira prisão no Bairro Jardim Teresópolis aconteceu a partir de uma denúncia recebida na última segunda-feira (9/9). A equipe da Deam em Betim teve conhecimento da tentativa de sequestro e partiu na caça ao suspeito.





Na ocasião, não foi possível realizar a prisão em flagrante, mas foi feito o pedido de prisão preventiva, que foi homologado pela Justiça. A prisão foi efetuada na casa do suspeito.





Segundo a delegada Karla Moreira, a vítima teve a sua casa invadida. “Ela se preparava para o trabalho e, no momento do banho, percebeu que alguém entrou na casa dela, pulando o muro da residência. O homem, que portava um punhal, estilete e uma garrafa com gasolina, ameaçou matar a mulher caso ela não reatasse o relacionamento e a obrigou a manter relação sexual com ele”.





A delegada conta, ainda, que a vítima se relacionou por 20 anos com o suspeito, mas, diante das agressões sofridas no decorrer dessa relação, optou pelo término.





“Após a prática do estupro, o homem pediu à vítima para pegar todos os pertences dela na casa, colocou-os em uma mala e a forçou a ir para a residência dele e, para isso, chamou um transporte de aplicativo. No carro, a vítima pediu ajuda ao motorista, que percebeu a tensão entre o casal e viu a vítima chorando bastante. No momento, o suspeito fugiu e o motorista conduziu a mulher à delegacia”, relata a delegada Karla.





"O homem praticou o crime de ameaça e estupro contra a vítima, e também tentou praticar o crime de sequestro, porém não teve êxito em razão da iniciativa do motorista de aplicativo, que salvou a vida da vítima ao encaminhá-la à delegacia”, explica a delegada.





A mulher foi encaminhada para um abrigo e o suspeito foi levado para o sistema prisional.





Cárcere privado





Já a prisão em flagrante do suspeito de 32 anos, no Bairro Angola, foi possível após o acionamento do filho da vítima, na última quarta-feira (11/9). O homem estaria mantendo a mãe dele em cárcere privado.





Segundo a delegada Karla, vítima e suspeito se conheceram em uma rede social e, desde então, a mulher vem sendo ludibriada por ele. “Ela conheceu o homem, que residia na cidade de Rosana, em São Paulo, em um aplicativo, há dois meses, e foi até lá para conhecê-lo. A vítima o convidou para morar em Betim e há cerca de 15 dias ele estava na cidade”.





Na última terça-feira (11/9), segundo Karla Moreira, a mulher foi até a casa do suspeito para levar mantimentos. “Em estado de surto, ele a manteve em cárcere privado”, conta a delegada. Ainda segundo ela, o homem se valia da condição de vulnerabilidade da mulher, que estava apaixonada por ele, para ludibriá-la.





“Ele conseguiu que ela pagasse a passagem dele, alugasse o imóvel para ele residir, conseguiu emprego para o homem e ela o mantinha com alimentos. Ela chegou a gastar R$ 5 mil com ele”, afirma.





Além de ameaçar a mulher de morte, o homem a agrediu com tapas no rosto e a manteve sob grave ameaça. No dia seguinte, a vítima conseguiu enviar uma mensagem para o filho informando onde estava e pediu para acionar a polícia se ela não retornasse.





As equipes da Delegacia Regional e da Deam em Betim se deslocaram e conseguiram efetuar a prisão, em flagrante, do suspeito. No local, foram apreendidos pinos de cocaína.





O suspeito tem uma extensa ficha criminal em São Paulo desde 2013. Ele tem passagens no estado por crimes de violência doméstica contra seis mulheres. Em seu registro na polícia constam a prática de lesão corporal, ameaça, dano, furto, violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva.





Em Betim, o homem foi autuado, em flagrante, por lesão corporal em relação à vítima, lesão corporal em relação aos policiais, a quem tentou agredir, além dos crimes de cárcere privado e ameaça contra a mulher.