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Imagine pagar um almoço de R$50 e, sem perceber, fazer uma operação de investimento. É isso que acontece quando você usa um cartão de cripto. Na maquininha, parece um cartão qualquer. Por trás, a plataforma vende um pedaço do seu bitcoin, ou do seu dólar digital, e entrega reais ao restaurante.

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A promessa é sedutora: gastar o que você tem em cripto como se fosse dinheiro e ainda ganhar parte da compra de volta em bitcoin. A pergunta que interessa ao leitor é outra. Isso cabe no orçamento de quem não vive de acompanhar gráficos?

O tema ganhou peso. Em outubro de 2025, Binance e Mastercard lançaram um cartão no Brasil com conversão automática de mais de dez criptoativos e cashback de até 2%. Em julho de 2026, a Bitget Wallet anunciou outro, com recompensas em bitcoin, ouro digital e ações tokenizadas. Segundo dados citados pelo BitNotícias, os pagamentos com cartões cripto chegaram a US$656 milhões por mês em maio de 2026, mais que o dobro de um ano antes.

Como funciona o cartão de cripto: os três modelos

Há três modelos principais no mercado. Vale saber qual você tem na mão, porque o risco muda bastante.

Cartão cripto pré-pago ou de débito com conversão na hora

Você deixa cripto na conta da plataforma. A cada compra, o sistema vende o valor necessário e paga o lojista em reais. É o caso do cartão da Binance, descrito como pré-pago.

Cartão de crédito com garantia em bitcoin ou stablecoin

Você deposita bitcoin ou stablecoin como colateral e recebe um limite de crédito, com fatura mensal. A Bipa, por exemplo, informa limite de 50% do valor depositado em bitcoin e de 80% em USDT.

Cartão comum com cashback em cripto

Você paga em reais, normalmente, e a recompensa vem em bitcoin ou outro ativo. Aqui você não gasta cripto apenas recebe.

Diferenças entre os modelos de cartão cripto, numa analogia

Uma analogia ajuda. O primeiro modelo é como pagar a conta vendendo uma parte das suas ações na hora. O segundo é como penhorar uma joia para ter limite na loja. O terceiro é como ganhar pontos de companhias aéreas, só que em uma moeda que oscila.

Cashback em bitcoin: quanto rende e quanto pode encolher

Os percentuais anunciados vão de 0,5% a 2% nos produtos com regras públicas. Na Bipa, o cashback depende do plano: 0,5% no Plus, 1% no Pro e 1,5% no Max. Os planos têm mensalidade de R$14,90 a R$99,90, que pode cair pela metade ou zerar se o cliente movimentar determinado volume no mês.

Quanto rende 1% de cashback em bitcoin em um ano

Fiz uma conta ilustrativa. Uma família que concentra R$3.000 por mês no cartão, com 1% de cashback, recebe R$ 30 por mês. Em um ano, são R$360 em bitcoin.

O que a queda do bitcoin faz com o cashback

Agora a parte que o anúncio não mostra. Entre o pico de 6 de outubro de 2025 e 12 de outubro de 2026, o bitcoin caiu 35%, de US$126,1 mil para US$81,8 mil, segundo cálculo da coluna com base nos dados históricos de preço do CoinGecko. Se aqueles R$360 tivessem sido acumulados no topo e sofrido essa queda, valeriam cerca de R$234. O contrário também pode acontecer: numa alta, o prêmio engorda.

Por isso, na minha avaliação, o cashback em cripto não é um desconto. É um pequeno investimento automático em ativo de risco. Quem já quer ter um pouco de bitcoin pode achar isso útil. Quem quer economia garantida deve comparar com o cashback em reais, que não perde valor de uma semana para outra.

Quais taxas do cartão cripto corroem o cashback

A conversão de cripto em reais raramente é gratuita. Comparativos do setor apontam taxas de conversão em torno de 1% em alguns cartões, e as condições variam de empresa para empresa. O comunicado de lançamento da Binance, por exemplo, remete às tarifas aos termos e condições, sem detalhá-las.

Faça a conta simples. Se você paga 1% para converter e receber 1% de volta, o saldo é zero. Se paga 1% e recebe 0,5%, está pagando para usar o cartão.

O que conferir no app antes de pedir o cartão

Antes de pedir um cartão de cripto, confira nas regras da empresa (no site, no aplicativo ou nos termos de uso):

a taxa ou o spread de conversão, ou seja, a diferença entre o preço de mercado e o preço que a plataforma aplica;

mensalidade ou plano obrigatório para ter cashback;

tarifa de saque em caixa eletrônico e de uso no exterior;

teto de cashback por mês e lista de compras que não geram recompensa.

Cartão de cripto paga IOF? A regra ainda em aberto

Aqui existe uma zona cinzenta que o leitor precisa conhecer. Em compras internacionais com cartão de crédito, débito ou pré-pago tradicional, o IOF é de 3,5%, alíquota mantida após decisão do STF em julho de 2025.

Com cripto, a história ainda está em aberto. O Banco Central passou a tratar certas operações com ativos virtuais, especialmente as stablecoins atreladas ao dólar, como operações de câmbio. Isso abriu caminho para a Receita cobrar IOF. Em fevereiro de 2026, veio à tona uma minuta de decreto com alíquota de 3,5% sobre compras de cripto acima de R$ 10 mil por mês por pessoa física.

Em março, porém, a Reuters informou que o novo ministro da Fazenda, Dario Durigan, adiaria a consulta pública. Entidades do setor contestam a cobrança por decreto. Até o fechamento desta coluna, não localizei decreto publicado. Resumo prático: a vantagem tributária de usar cripto em vez de cartão internacional pode não durar.

Imposto de renda cripto: pagar com bitcoin conta como venda

Este é o risco escondido mais importante. Pela lógica da tributação de criptoativos, pagar uma compra com bitcoin equivale a vender bitcoin. Especialistas em tributação de cripto tratam o uso para pagar bens e serviços como uma alienação, sujeita a ganho de capital.

Isenção de R$ 35 mil por mês e alíquotas do ganho de capital

Na prática, funciona assim:

Nas plataformas nacionais, vendas que somam até R$35 mil no mês ficam isentas. Acima disso, o lucro é de 15% a 22,5%.

O limite de R$35 mil considera o total de alienações do mês, e não cada compra isolada.

Em plataformas no exterior, a regra é outra: 15% sobre o ganho, apurado no ano, sem a isenção mensal.

Na declaração anual, é preciso informar cada tipo de criptoativo cujo custo de aquisição chegue a R$5 mil.

A Medida Provisória 1.303, que acabaria com a isenção e criaria alíquota única de 17,5%, caiu no Congresso em outubro de 2025. As regras antigas continuam valendo.

DeCripto: a nova declaração de criptoativos da Receita

O controle também ficou mais apertado. A nova Declaração de Criptoativos, a DeCripto, criada pela Instrução Normativa RFB 2.291/2025, passou a ser obrigatória em julho de 2026. Ela alcança inclusive exchanges estrangeiras que atendem brasileiros. Quem usa o cartão todo dia vai gerar dezenas de pequenas vendas por mês, e cada uma tem um custo de aquisição que precisa ser rastreado. Para o leitor comum, isso significa uma planilha a mais ou um aplicativo de controle.

Regulação do Banco Central: o que muda no cartão de cripto

Em 10 de novembro de 2025, o BC publicou as Resoluções 519, 520 e 521, que regulam as prestadoras de serviços de ativos virtuais. As normas entraram em vigor em 2 de fevereiro de 2026.

O que muda para quem usa cartão de cripto:

As empresas precisam de autorização do BC. Quem já operava tem até 30 de outubro de 2026 para pedir. Quem não pedir pode seguir por no máximo 30 dias e depois deve parar.

O dinheiro dos clientes deve ficar separado do patrimônio da empresa. É uma proteção contra o cenário de quebra.

Emissores de stablecoins passam a ter exigências de lastro, reservas e auditoria.

As operações internacionais ficam sob regras de câmbio e reporte mensal ao BC.

A regulação do BC protege o saldo em cripto?

Essa regulação reduz o risco de você deixar recursos em uma empresa sem supervisão. Mas não elimina o risco do ativo. O BC fiscaliza a empresa, não garante o preço do bitcoin. Também vale lembrar que saldo em cripto não conta com a proteção do FGC, que cobre depósitos em bancos.

Minha sugestão: antes de pedir um cartão, confira se a empresa protocolou pedido de autorização no BC. Com o prazo vencendo agora em outubro, essa informação deve se tornar mais fácil de checar.

Cartão cripto com garantia: o risco da venda automática na queda

O modelo de crédito com colateral merece atenção especial. Ele parece inteligente: você não vende seu bitcoin e ainda ganha limite. O problema aparece na queda.

Outra conta ilustrativa, com base nas regras divulgadas pela Bipa. Você deposita R$10 mil em bitcoin e recebe R$5 mil de limite. Se o bitcoin cair mais de 25%, a garantia passa a valer menos de R$7.500. A plataforma informa que, nesse caso, vende automaticamente parte do BTC para reequilibrar a relação entre limite e garantia.

Traduzindo: a venda acontece justamente no pior momento, com o preço em baixa. E essa venda pode ter efeito no imposto de renda. É como a loja que aceitou a joia como garantia para vender parte dela quando o ouro despenca.

Cartão cripto vale a pena? Para quem faz sentido e para quem não

Na minha avaliação, o cartão de cripto funciona para um público específico:

quem já investe em cripto, entende a volatilidade e quer usar parte do saldo sem transferir para o banco;

quem viaja e usa stablecoins, desde que compare custo total com cartão internacional e conta global, e acompanhe a discussão do IOF;

quem deseja acumular bitcoin aos poucos e aceita que o cashback oscile.

E não faz sentido para:

quem busca economia previsível no orçamento do mês;

quem não quer controlar ganho de capital a cada compra;

quem pensa em comprar cripto só para ganhar o cashback.

Um último cuidado. Se você comprou bitcoin mais caro e usa o cartão depois de uma queda, você realiza o prejuízo no ato. Transforma uma perda no papel em perda definitiva para pagar o supermercado.

Conclusão: três perguntas antes de ter um cartão de cripto

Antes de aderir, responda com sinceridade:

Eu teria cripto mesmo sem o cartão?

O cashback líquido, descontadas taxas e mensalidade, supera o de um cartão comum em reais?

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Se alguma resposta for não, o cartão tradicional ainda é a escolha mais sensata. O cartão de cripto é uma ferramenta para quem já está no jogo. Não é porta de entrada, e um cashback de 1% nunca deveria ser o motivo para você assumir um ativo que perdeu cerca de um terço do valor em um ano.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.