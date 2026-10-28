Allan Souza Lima revela que quase foi agredido por causa de personagem

Na novela, Tom é amante da vilã Pilar, interpretada por Isabel Teixeira, e mantém um relacionamento abusivo com a esposa, Elenice, vivida por Mariana Sena. Nos próximos capítulos, ele agredirá a companheira, que desmaiará após o ataque. Allan revelou que a gravação da sequência o deixou abalado e despertou gatilhos emocionais. Por isso, destacou a importância de não levar o personagem para casa, sobretudo porque enfrentou burnout e depressão há menos de dois anos. Foto: Reprodução TV Globo