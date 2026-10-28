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Allan Souza Lima revela que quase foi agredido por causa de personagem
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Na novela, Tom é amante da vilã Pilar, interpretada por Isabel Teixeira, e mantém um relacionamento abusivo com a esposa, Elenice, vivida por Mariana Sena. Nos próximos capítulos, ele agredirá a companheira, que desmaiará após o ataque. Allan revelou que a gravação da sequência o deixou abalado e despertou gatilhos emocionais. Por isso, destacou a importância de não levar o personagem para casa, sobretudo porque enfrentou burnout e depressão há menos de dois anos. Foto: Reprodução TV Globo
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O ator também comentou as críticas dirigidas à personagem de Mariana Sena, já que parte do público questiona o fato de Elenice não denunciar o marido. Para Allan, a trama tem uma importante função social ao retratar uma realidade que ultrapassa a ficção. Ele ressaltou a gravidade da violência doméstica e do feminicídio e defendeu que esses assuntos permaneçam em debate, inclusive por meio de histórias exibidas na televisão. Foto: Reprodução / Instagram
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Apesar da rejeição a Tom, Allan comemorou o espaço que o personagem conquistou na novela e elogiou a atuação de Isabel Teixeira como Pilar. Na avaliação do ator, a colega recuperou, com uma abordagem contemporânea, o estilo das grandes vilãs da televisão, que provocavam indignação e ódio no público, em vez de conquistar a simpatia dos espectadores. Foto: Reprodução / Instagram
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Nascido em Recife, Pernambuco, em 18 de novembro de 1985, Allan Souza Lima estudou interpretação na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro. Ele iniciou a carreira no teatro e estreou na televisão em 2007, quando interpretou o mutante Meduso, na novela “Os Mutantes”, exibida pela Record. Foto: Reprodução / Instagram
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Na TV Globo, o ator estreou em 2009, com uma participação em “Caminhos das Índias”. Nos anos seguintes, fez parte do elenco de outras produções da emissora, como “Avenida Brasil”, “Guerra dos Sexos”, “Em Família”, “A Regra do Jogo”, “Novo Mundo”, “Órfãos da Terra”, “Amor Perfeito” e “Mania de Você”. Foto: Reprodução / Instagram
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No streaming, Allan Souza Lima protagoniza “Cangaço Novo”, série do Prime Video em que interpreta Ubaldo e cuja segunda temporada estreou em 2026. Pelo trabalho na produção, o ator recebeu uma nova indicação ao Prêmio Grande Otelo. Ele também está no elenco de “Dom de Iludir”, série da Netflix. Foto: Divulgação
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Além da carreira como ator, Allan prepara sua estreia na direção de longas-metragens com “Poeta Bélico”, filme baseado em argumento próprio e com roteiro do gaúcho Ulisses da Motta. A produção da Ikebana Filmes será rodada na Paraíba e contará com Renato Góes e Alejandro Claveaux no elenco. As filmagens estão previstas para o início de 2027. Foto: Reprodução / Instagram
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