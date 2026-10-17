Filmes e Séries
“Quarta Asa”: Esther McGregor e Emilio Sakraya serão protagonistas de série do Prime Video
-
Esther McGregor é uma atriz britânica e filha de Ewan McGregor, conhecido por seus papéis em “Star Wars” e “Moulin Rouge: Amor em Vermelho”. Ela ganhou destaque com a série “Mentirosos”, do Prime Video, lançada em 2025 e baseada no livro de E. Lockhart, além de ter participado do filme “Babygirl”, dirigido por Halina Reijn e lançado em 2024. Foto: Reprodução / Instagram
-
Emilio Sakraya, por sua vez, é um ator alemão que integrou o elenco de “Those About to Die”, série ambientada na Roma Antiga, e de “Warrior Nun”, produção da Netflix. Ele também fez parte do elenco da terceira temporada de “One Piece”, adaptação em live-action do mangá de Eiichiro Oda produzida pela plataforma. Foto: Reprodução / Instagram
-
A adaptação foi anunciada em outubro de 2023, quando a Amazon MGM Studios adquiriu os direitos dos livros e iniciou o desenvolvimento do projeto em parceria com a Outlier Society, produtora de Michael B. Jordan. Meredith Averill será a showrunner responsável por comandar a produção. Foto: Divulgação
-
Publicado em maio de 2023, “Quarta Asa” é o primeiro volume da série “O Empyriano”, escrita por Rebecca Yarros. A história acompanha Violet Sorrengail, de 20 anos, que é obrigada pela mãe, a general Lilith Sorrengail, a abandonar o sonho de se tornar escriba e ingressar na Divisão dos Cavaleiros da Escola de Guerra de Basgiath, instituição militar do reino de Navarre que prepara jovens para se tornarem cavaleiros de dragão. Foto: Divulgação
-
-
Ao entrar na divisão, Violet é designada para a Quarta Asa, comandada por Xaden Riorson, cadete do terceiro ano e líder da unidade. Filho de um dos líderes de uma rebelião fracassada contra o reino, ele carrega, assim como os demais descendentes dos rebeldes, a chamada “Relíquia da Rebelião”, uma marca que os mantém sob constante vigilância e ameaça de execução. Foto: Divulgação
-
Na Divisão dos Cavaleiros, os alunos precisam conquistar a confiança dos dragões, que escolhem seus parceiros e estabelecem com eles vínculos capazes de conceder poderes especiais. Xaden, por exemplo, consegue manipular sombras graças à ligação com sua dragoa, Sgaeyl. Foto: Imagem Gerada por I.A
-
Após o primeiro volume, Rebecca Yarros lançou “Chama de Ferro”, em 2023, e “Tempestade de Ônix”, em 2025. A autora planeja concluir a saga com cinco livros e também publicou “Dia da Ceifa”, obra complementar que reúne contos ambientados no universo da série. Foto: Divulgação
-