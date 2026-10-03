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Tucana surpreende ao pedir votos para candidata petista no DF

Postulante ao GDF, Paula Belmonte (PSDB) deixou as divergências de lado e fez campanha pela vitória de Érika Kokay (PT)

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
03/10/2026 00:05

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Tucana surpreende ao pedir votos para candidata petista no DF
Tucana surpreende ao pedir votos para candidata petista no DF crédito: Platobr Politica

A reta final da campanha no Distrito Federal produziu uma cena pouco convencional para tempos de polarização. Paula Belmonte (PSDB), candidata ao comando do Palácio do Buriti, fez um elogio público a Erika Kokay (PT), que é candidata ao Senado e integra o campo adversário. No vídeo publicado nas redes sociais, Paula ressalta a trajetória da petista, pede votos para a esquerdista e diz saber separar divergência política de reconhecimento.

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“A gente pode até pensar diferente, não há problema, eu defendo isso: a democracia. Mas o que a gente precisa é ter gente com competência e compromisso”, declarou. O gesto não surgiu exatamente do nada: em 2025, Erika apresentou na Câmara dos Deputados uma moção de solidariedade a Paula, destacando sua atuação na defesa das mulheres.

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Erika respondeu ao elogio da tucana: “A política não pode ser feita de inimigos. Podemos pensar diferente, estar em campos diferentes e, ainda assim, reconhecer trajetórias e respeitar quem faz política com seriedade”. A petista agradeceu nominalmente à adversária: “Obrigada, Paula Belmonte, pelas palavras e pelo gesto de respeito”.

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