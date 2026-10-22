Carl Jung e o segredo para viver a segunda metade da vida com propósito

Chegar aos 40 ou 50 anos marca uma mudança silenciosa na percepção sobre o tempo e as prioridades. Se as primeiras décadas da vida adulta costumam ser dedicadas a expandir horizontes, construir carreira e conquistar aprovação social, a chegada da maturidade exige uma postura psicológica totalmente diferente.

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O criador da psicologia analítica, Carl Jung, apontou que a trajetória humana se divide em dois momentos fundamentais, demarcados por uma transformação profunda — chamada por ele de metanoia —, que costuma se manifestar por volta dos 35 a 40 anos. Para o pensador suíço, tentar aplicar na fase madura as mesmas regras e anseios do início da jornada é a principal causa de crises existenciais.

O movimento natural do sol

Jung comparava a existência ao trajeto do sol. Durante as primeiras horas do dia, o astro sobe no céu e espalha sua claridade sobre uma área cada vez maior. Esse movimento representa o primeiro período humano, voltado inteiramente para o mundo exterior, quando as pessoas precisam aprender funções, firmar laços e encontrar um lugar na sociedade.

Após atingir o ponto máximo, o astro inicia sua descida. Nessa etapa, a luz não se projeta mais para fora indiscriminadamente, mas se volta para iluminar o próprio caminho. O psicólogo observou que a segunda metade da caminhada humana possui um valor único e não representa um mero apêndice dos primeiros anos.

A necessidade de selecionar o essencial

Com o passar dos anos, torna-se evidente que ninguém conseguirá vivenciar todos os caminhos imaginados. Determinadas decisões fecharam portas, definiram carreiras e moldaram círculos sociais. Esse reconhecimento da limitação do tempo não precisa ser recebido com pessimismo, pois traz clareza sobre o que realmente merece atenção.

A transição consiste em abandonar títulos superficiais, cobranças de terceiros e papéis sociais rígidos para resgatar a própria identidade. Em vez de acumular contatos, bens ou aprovação alheia, o foco passa a ser o aprofundamento do autoconhecimento.

Perguntas para orientar a maturidade

Para conduzir essa transformação com equilíbrio, quatro reflexões ajudam a organizar as decisões cotidianas: