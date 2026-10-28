Uma meia velha com bicarbonato no armário sob a pia? A dica de um site francês para outubro chama atenção pela combinação de dois itens tão comuns em casa

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Os armários da cozinha costumam a acumular mau cheiro com facilidade, especialmente quando a umidade se instala. Para melhorar a qualidade do ar sem desodorizantes químicos, uma solução simples consiste em colocar uma meia velha e limpa com bicarbonato de sódio no móvel sob a pia. A mistura neutraliza os odores desagradáveis em vez de apenas escondê-los.

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O compartimento abaixo da pia retém cheiros ruins por permanecer fechado por muito tempo. O acúmulo decorre de esponjas úmidas, panos, sacos de lixo e produtos de limpeza. O ar circula pouco no local, situação agravada com a queda das temperaturas, quando as janelas costumam ficar fechadas por períodos mais longos.

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Diferente dos sprays aromáticos que apenas disfarçam o problema, o pó age na estrutura do odor. A revista "Maison & Travaux" destaca que a substância neutraliza moléculas causadoras do mau cheiro e absorve uma pequena quantidade de umidade acumulada.

Como preparar o desodorizador caseiro

A preparação exige poucos minutos e passos diretos:

providencie uma meia limpa e seca;

adicione duas a três colheres de sopa de bicarbonato de sódio;

faça um nó firme na ponta para manter o pó seguro e evitar sujeira nas prateleiras.

Coloque a peça em um canto do armário ou pendure a estrutura em um gancho pequeno. Caso o móvel guarde mantimentos, priorize o bicarbonato de grau alimentício.

Frequência de troca e cuidados necessários

Para assegurar a eficiência contínua da técnica, renove o conteúdo da meia a cada dois ou três meses. Se o tecido apresentar umidade antes desse intervalo, faça a substituição antecipada e aproveite para limpar as superfícies internas.

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O método não funciona como solução milagrosa contra umidade severa. Ao notar cheiro persistente de mofo logo após ventilar o cômodo ou manchas escuras perto dos canos, investigue possíveis vazamentos e falhas de ventilação. Abrir o imóvel de cinco a dez minutos por dia elimina a causa do problema em vez de tratar apenas os sintomas.