Jovem compra cabana de pastores com mais de 200 anos, mas conta com ajuda do antigo dono para preservar tradição que vê construções caírem de 60 para 35 ou 40

Nas montanhas asturianas, as construções de pastores com cobertura vegetal sofrem com o abandono diante da falta de criadores de gado e de pessoas que dominem sua manutenção. Para frear essa perda, Dani, um jovem de Corés, comprou uma cabana de mais de 200 anos na Braña de La Pornacal, em Villar de Vildas, dentro de Somiedo.

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O antigo proprietário, Eladio, de 83 anos, ensina as técnicas de reparo do teto. Segundo Dani relatou no canal de YouTube (@hilux_Aventuras), ver o desaparecimento dessas estruturas causa dor.

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A restauração da estrutura tradicional

Dani iniciou a recuperação do imóvel em família: o pai atua como pedreiro e a mãe domina diferentes trabalhos manuais. A meta preserva o formato original, mantendo a estrutura, os presépios e a saída para a urina das vacas. O projeto também inclui rejuntar as paredes com a cor original e recuperar caibros atacados por caruncho.

A cabana preserva o estilo das brañas de verão (pastagens de montanha típicas do norte da Espanha), ocupadas de maio a outubro pelas famílias de pastores. O pavimento inferior abriga o estábulo, o piso superior guarda o palheiro e a área externa conta com o espaço de moradia dos criadores, equipado com um banco de madeira de aproximadamente 200 anos.

A técnica ancestral do teito

A cobertura utiliza a giesta, arbusto silvestre reunido em feixes chamados de faces. Esses fardos pesavam de 30 a 40 quilos antigamente, mas hoje pesam 20 quilos. Anualmente, uma nova camada cobre a anterior sem remover o material antigo, impermeabilizando a cabana.

O corte exige uma variedade específica da planta em locais de acesso difícil. O trabalho ocorre em setembro sob sol e na lua minguante, momento em que a seiva desce e evita a quebra dos ramos. Eladio orienta a montagem: pequenos galhos vedam melhor a superfície, organizados firmemente para cima em grupos de dois unidos a um central.

O termo teito tem origem astur-leonesa e deriva do latim t?ctum. A técnica manteve ampla presença no noroeste da Espanha até o século XX pelo isolamento térmico, capaz de sustentar 15 °C internos com fogo no inverno, mesmo com temperaturas externas médias de 2 °C. A durabilidade atinge cerca de 20 anos com reparos regulares, embora o risco de incêndios tenha incentivado a troca por ardósia e telha.

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Atualmente, quatro moradores mantêm o costume de aplicar essa cobertura vegetal na braña, e a prefeitura local recuperou uma cabana há três anos.