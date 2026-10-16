Aos 71 anos, pastor cuida de cerca de 150 ovelhas a 4 mil metros de altitude e conta o que faz a vida isolada com parte da família valer a pena

A 4.000 metros de altitude, nos páramos do Equador, Juanito dedica a vida ao pastoreio. Com 71 anos de idade, ele cuida de cerca de 150 animais e mantém uma rotina diária iniciada na infância, sem intenção de deixar o local onde nasceu.

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A família pertence à cultura indígena Panzaleo e preserva tradições ligadas ao campo. Eles moram em cabanas simples de barro e palha, onde a lenha combate o frio intenso. O descanso ocorre sobre colchões de palha cobertos por várias mantas.

Trabalho diário e cultivo

A jornada começa com a retirada das ovelhas do curral. Juanito caminha com o rebanho por 40 minutos ou mais até alcançar as áreas de pastagem. Essa atividade repete o caminho de seus pais, que também nasceram na mesma região montanhosa.

Os moradores cultivam e colhem parte dos alimentos consumidos no dia a dia. Para cozinhar, utilizam lenha. Em determinados momentos, a família desce até o povoado mais próximo com dois objetivos: comprar mantimentos e vender parte do que produz.

Juanito afirma que a distância da cidade garante tranquilidade e relata que doenças sequer chegam ao território. Pai de seis filhos e avô de seis netos, ele ainda divide a moradia com parentes nas montanhas.

Rotina nas alturas

Durante as caminhadas com o rebanho, Juanito toca uma flauta andina. O instrumento acompanha os trajetos e rende brincadeiras do pastor, que afirma que a flauta gosta dele mais do que a própria mulher.

A história atraiu os criadores de conteúdo Josué e Elie, do canal do YouTube "Ecuador y seus paisagens". A dupla passou três dias com a família para acompanhar o manejo dos animais e as exigências da vida em grande altitude.

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Após sete décadas no local, Juanito mantém o foco na convivência com os familiares e no cuidado diário com os animais, declarando que encontra a felicidade na tranquilidade dos páramos.