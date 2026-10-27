Mitsui Sumitomo Seguros anuncia nova estrutura de liderança no Brasil

São Paulo, 27 de outubro de 2026. A Mitsui Sumitomo Seguros (MSS), há 60 anos no Brasil e integrante do MS&AD Insurance Group, um dos maiores grupos seguradores do mundo, anuncia uma nova estrutura de liderança para a sua operação brasileira, com vigência a partir de 3 de novembro. A mudança dá continuidade à estratégia global do grupo de crescimento dos negócios internacionais e marca a próxima fase do reposicionamento da companhia no segmento corporativo.

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Flávio Sá assume como CEO. A posse formal no cargo ocorrerá após a homologação do seu nome pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Na mesma data, João Fontes assume como Chief Underwriting Officer (CUO), responsável pela área técnica e de subscrição. Rafael Ichiro Kamezaki, atual presidente, passa a ocupar a posição de Country Chairman, responsável pela governança local, pela estratégia da companhia e pela relação com a matriz no Japão. Luis Antonio Nagamine, Diretor-Geral, conclui o seu ciclo na companhia em dezembro e seguirá apoiando a transição até lá.

"Nos últimos três anos, a MSS se reposicionou com sucesso como seguradora corporativa, e o Nagamine foi fundamental nesse processo. Com essa base sólida e a ampla experiência do Flávio e do João em seguros corporativos, tenho plena confiança de que a companhia está preparada para a sua próxima fase de crescimento", afirma Rafael Ichiro Kamezaki.

A partir de 2024, a MSS concentrou a sua atuação no segmento corporativo, com portfólio em riscos patrimoniais, riscos de engenharia, transportes, responsabilidade civil, garantia e grandes riscos, e transferiu a operação de varejo, de automóvel e residência, para parceria com a Porto Seguro. Nagamine teve papel decisivo nessa transição: liderou a reestruturação do portfólio, fortaleceu a capacidade técnica de subscrição e aproximou a companhia dos corretores e dos clientes corporativos. "A MSS agradece sinceramente a dedicação e a liderança do Nagamine nesse período", acrescenta Kamezaki.

"Foi um privilégio conduzir a MSS em um momento tão importante da sua história. Deixo uma companhia com foco claro, base técnica sólida e um time que fez a transformação acontecer. Sigo apoiando a transição com a certeza de que o Flávio e o João têm a experiência certa para a próxima fase", afirma Luis Antonio Nagamine.

Executivos com trajetória em seguros corporativos

Flávio Sá tem cerca de 20 anos de atuação no mercado segurador, com trajetória construída em seguros corporativos e linhas financeiras, da subscrição à liderança regional. Está na AIG desde 2010, onde ocupou posições de crescente responsabilidade e, desde 2020, é Regional Head of Financial Lines para a América Latina, à frente do principal portfólio da companhia na região, com atuação próxima de corretores, clientes corporativos e mercados de resseguro. Antes, passou pela ACE e pela Unibanco AIG. Liderou o lançamento do primeiro seguro de riscos cibernéticos comercializado no Brasil e coordenou o Comitê de Financial Lines da FenSeg.

"A MSS construiu nos últimos anos uma base muito consistente no segmento corporativo, com 60 anos de história no Brasil e o respaldo de um dos maiores grupos seguradores do mundo. Chego para dar continuidade a esse trabalho, ouvindo o time, os corretores e os clientes, e para acelerar a próxima etapa de crescimento com a disciplina técnica que sempre guiou a minha carreira", afirma Flávio Sá.

João Fontes tem quase duas décadas de carreira na AIG Seguros Brasil, onde ingressou como trainee de linhas financeiras e construiu toda a trajetória na subscrição, até assumir, em 2026, a posição de Diretor Estatutário de Produtos, responsável pelo portfólio, pelo resultado e pelas políticas de subscrição de Property, Financial Lines, Marine, Trade Credit, Liabilities, Ambiental, Energy e Engenharia. Foi responsável pelos produtos de D&O e de Instituições Financeiras na América Latina. É economista pela PUC-SP, com pós-graduação em Administração pela FGV. Com a sua chegada, a MSS reforça a capacidade técnica que sustenta o seu posicionamento no segmento corporativo.

"A subscrição é o centro da estratégia de uma seguradora corporativa, e a MSS tem uma base técnica muito consistente para crescer com disciplina e rentabilidade. Chego para fortalecer essa capacidade, ao lado de um time que já conhece profundamente os corretores e os clientes corporativos do país", afirma João Fontes.

A estratégia da MSS e os seus compromissos com colaboradores, clientes, corretores e parceiros permanecem os mesmos.

Sobre a Mitsui Sumitomo Seguros

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A Mitsui Sumitomo Seguros (MSS) atua no Brasil desde 1965 e integra o MS&AD Insurance Group, com sede em Tóquio, um dos maiores grupos seguradores do mundo, presente em mais de 40 países, com US$ 31 bilhões em prêmios emitidos, US$ 175 bilhões em ativos e mais de 38 mil colaboradores. Com sede em São Paulo e atuação em todo o território nacional, a companhia é focada no segmento corporativo, com soluções em riscos patrimoniais, riscos de engenharia, transportes, responsabilidade civil geral, garantia e grandes riscos, distribuídas por meio de corretores de seguros. A MSS é certificada pelo Great Place to Work pelo sexto ano consecutivo.