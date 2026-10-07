GTC Prime Faz Parceria com a Centroid Solutions Para Fornecer Liquidez Multiativos no CS 360 Bridge

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DUBAI, Emirados Árabes Unidos, Oct. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A GTC Prime, fornecedora de soluções de liquidez institucional, anunciou uma parceria estratégica com a Centroid Solutions, fornecedora global de fintech do Ecossistema One-Centroid.

Na parceria, a GTC Prime utilizará o CS 360 Bridge, o mecanismo de conectividade e execução de múltiplos ativos da Centroid, para gerenciar e distribuir sua liquidez por meio de um ambiente centralizado. A colaboração viabilizará que corretoras e clientes institucionais acessem a liquidez da GTC Prime de forma eficiente, com o apoio de preços personalizados, execução de baixa latência, monitoramento em tempo real, relatórios e gestão de riscos.

A parceria atende à crescente demanda por acesso centralizado à liquidez de múltiplos ativos com conectividade robusta e controle de execução. Com o CS 360 Bridge, a GTC Prime pretende simplificar a distribuição da liquidez, reduzir a complexidade da conectividade e apoiar uma integração e implementação mais rápidas dos clientes.

A GTC Prime oferece liquidez em oito classes de ativos, incluindo forex, índices, ações, futuros, ETFs, moedas digitais, metais preciosos e commodities. Sua oferta inclui precificação personalizada proveniente de bancos de primeira linha, execução via DMA, feeds de preços ultrarrápidos, spreads e comissões competitivos e até 10 níveis de profundidade de mercado.

O CS 360 Bridge fornecerá a camada principal de conectividade e execução, possibilitando que a GTC Prime centralize a distribuição da liquidez, agregue preços, gerencie a conectividade dos clientes e ofereça suporte ao roteamento inteligente de ordens em várias plataformas e canais de distribuição.

A equipe da GTC Prime comentou: "As corretoras e os clientes institucionais atualmente precisam de mais do que acesso à liquidez; precisam de acesso profundo ao mercado, conectividade eficiente, visibilidade operacional e tecnologia que possa atender o crescimento de múltiplos ativos em grande escala. A nossa parceria com a Centroid Solutions e a utilização do CS 360 Bridge, fortalecemos a forma como nossa liquidez é estruturada e distribuída, e oferecemos aos clientes um acesso mais rápido às nossas soluções de precificação, execução e gestão de riscos."

Cristian Vlasceanu, CEO da Centroid Solutions, afirmou: “Temos o prazer de fazer parceria com a GTC Prime e apoiar sua distribuição de liquidez por meio do CS 360 Bridge. A expansão dos provedores de liquidez em diferentes classes de ativos e segmentos de clientes, torna essencial a conectividade, o controle da execução e a visibilidade em tempo real. Essa colaboração reflete nosso compromisso de fornecer tecnologia escalável que apoie o crescimento contínuo das instituições financeiras."

Sobre a GTC Prime

A GTC Prime oferece soluções de liquidez, conectividade e gestão de riscos para corretoras, fundos de hedge, gestores de ativos, traders profissionais e mesas de operações privadas. Suas soluções combinam acesso a liquidez profunda, conectividade confiável, preços transparentes e suporte dedicado para atender aos requisitos de negociação institucional e profissional.

Para mais informações, contate sales@gtcprime.com ou visite gtcprime.com.

Sobre a Centroid Solutions

A Centroid Solutions é uma provedora de tecnologia do mercado de capitais que oferece o One-Centroid Ecosystem, um conjunto modular de soluções que viabiliza finanças embarcadas e negociação de multiativos. Sua tecnologia abrange acesso à liquidez, inteligência de risco, gestão do ciclo de vida do cliente, infraestrutura, conectividade e operações de corretagem para instituições financeiras de todo o mundo.

Para mais informações, contate sales@centroidsol.com ou visite gtcprime.com.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ad766b3-4941-41d8-bbad-7691ea29244c

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001276744)