Airbnb muda regras para reservas a partir de 20 de novembro, e uma exigência de limpeza que pesa sobre os hóspedes passa a ter limites: veja o que muda na estadia

O Airbnb modificou as regras da plataforma para limitar as exigências feitas por anfitriões aos hóspedes, principalmente em relação aos serviços de limpeza. As novas determinações entram em vigor para todas as reservas realizadas a partir de 20 de novembro.

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A companhia estabeleceu que donos de propriedades não podem solicitar tarefas que demandem tempo e esforço significativos, ou que seriam normalmente executadas por uma equipe de limpeza. Quem reserva as acomodações já paga uma taxa destinada a essa finalidade.

Tarefas proibidas e limites das exigências

O regulamento atualizado restringe pedidos considerados desproporcionais antes do check-out. Entre as atividades vetadas, constam:

retirar a roupa de cama e os lençóis;

lavar e guardar pratos ou louças;

tirar e recolher o lixo.

Em posicionamento enviado à "BBC", o Airbnb informou: "as normas da casa ajudam os hóspedes a compreender o que esperam os anfitriões, mas nossa comunidade nos comentou que podem resultar confusas, trabalhosas e difíceis de gerenciar". A empresa destacou ter redesenhado o sistema para manter solicitações razoáveis e livres de surpresas.

Exceções permitidas e controle das normas

Os proprietários continuam com o direito de definir sete normas básicas da casa, além de incluir outros pedidos razoáveis, mas não têm permissão para aplicar multas. Contratos complementares só valem sob circunstâncias restritas, como determinações de leis locais ou de associações de condomínio.

A empresa prevê exceções em quadros específicos. Em períodos de seca, por exemplo, o responsável pelo anúncio pode solicitar que os hóspedes reduzam o tempo no chuveiro devido a restrições de água na região.

As exigências de cada acomodação ganham maior visibilidade no aplicativo e passam a constar nos lembretes de reserva. Caso o pedido de um proprietário viole as políticas internas, a plataforma sinaliza a inconformidade, assegurando direito a contestação.

Repercussão e queixas frequentes

A atualização responde a queixas antigas de usuários sobre cobranças excessivas de afazeres domésticos antes da partida. A discussão ganhou força recente no "TikTok", onde os anfitriões Cassie e Jon acumularam visualizações ao exibirem vistorias minuciosas em um imóvel no estado da Geórgia.

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Em uma das gravações, o casal acusou hóspedes de desrespeito às regras por deixarem o controle remoto da televisão fora da posição original. A postura gerou críticas sobre o excesso de rigor, inspirou vídeos de paródia na rede social e motivou os anfitriões a alegarem que o conteúdo postado foi mal interpretado.