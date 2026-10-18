Sobrinho é suspeito de matar o tio com facada nas costas em Sete Lagoas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um sobrinho de 44 anos é o principal suspeito de ter matado o próprio tio, de 67 anos, na noite deste sábado (17/10), em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais.

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O idoso foi esfaqueado no bairro Aeroporto, em Sete Lagoas, nas imediações do Hospital Regional. O suspeito já teria tentado matar a vítima, que não resistiu ao ataque, e segue sem localização conhecida pelas forças de segurança.

A Polícia Militar foi até a Rua Padre Teodoro Ground e achou o idoso caído e desacordado na entrada de um prédio residencial, com uma faca cravada nas costas.

A equipe médica do Samu foi chamada para socorrer a vítima, mas confirmou a morte ainda no local. A perícia da Polícia Civil fez os trabalhos de coleta de provas na área e liberou o corpo para a funerária.

Segundo vizinhos e pessoas que viram a ação, a vítima morava em outra cidade e estava no município apenas para a festa de aniversário do neto. Um carro branco parou atrás dele na rua.

Um homem com calça jeans e camisa vermelha desceu do veículo, foi até o idoso, deu uma facada nas costas dele e fugiu em direção ao bairro Nova Cidade.

Quais seriam as motivações para o assassinato?

A polícia trabalha com a suspeita de crime por vingança motivado por brigas passadas entre parentes.

A filha da vítima apontou o primo como o autor do assassinato. Ela contou aos policiais que o pai e o rapaz brigaram em 2017 por causa de um caso de estupro.

Depois dessa briga, o sobrinho tentou atropelar o idoso de carro. Por conta dessa ameaça, a vítima se mudou para Governador Valadares e, mais tarde, foi morar em Prudente de Morais.

A área de inteligência do 25º Batalhão da PM conseguiu descobrir a placa do carro usado no crime.

As câmeras e radares mostraram o veículo saindo de Sete Lagoas pela BR-040 perto das 20h30, passando pela cabine de pedágio no sentido Belo Horizonte.

As gravações confirmaram que quem dirigia o carro no pedágio tinha as mesmas características do suspeito e revelaram que ele já estava seguindo o idoso antes do ataque.

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A polícia achou o carro parado em uma casa em Belo Horizonte, mas o suspeito não estava no endereço. As buscas continuam para prender o homem e fechar o caso.

Crime passional em Sete Lagoas