Arco do Triunfo: monumento símbolo de Paris guarda a memória de Napoleão

O Arco do Triunfo começou a ser construído em 1806, mas as obras só terminaram três décadas depois, já sob o reinado de Luís Felipe. A demora para conclusão deveu-se à queda de Napoleão, evento sucedido pela chamada Restauração, quando a dinastia dos Bourbon retomou o poder e permaneceu por 16 anos. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons