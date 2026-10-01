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Arco do Triunfo: monumento símbolo de Paris guarda a memória de Napoleão

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Redação Flipar
  • O Arco do Triunfo começou a ser construído em 1806, mas as obras só terminaram três décadas depois, já sob o reinado de Luís Felipe. A demora para conclusão deveu-se à queda de Napoleão, evento sucedido pela chamada Restauração, quando a dinastia dos Bourbon retomou o poder e permaneceu por 16 anos.
    O Arco do Triunfo começou a ser construído em 1806, mas as obras só terminaram três décadas depois, já sob o reinado de Luís Felipe. A demora para conclusão deveu-se à queda de Napoleão, evento sucedido pela chamada Restauração, quando a dinastia dos Bourbon retomou o poder e permaneceu por 16 anos. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • A célebre obra foi projetada pelo arquiteto Jean-Françoise-Trérèse Chalgrin e remete às vitórias do período napoleônico. Localizado na Praça Charles de Gaulle, o monumento encontra-se na junção da avenida Charles de Gaulle com a famosa Champs-Élysées.
    A célebre obra foi projetada pelo arquiteto Jean-Françoise-Trérèse Chalgrin e remete às vitórias do período napoleônico. Localizado na Praça Charles de Gaulle, o monumento encontra-se na junção da avenida Charles de Gaulle com a famosa Champs-Élysées. Foto: Flickr Leonardo Crespim
  • Com arquitetura neoclássica, o Arco do Triunfo possui dois grandes pórticos frontais para passagem e dois menores nas laterais. Com 50 metros de altura e 45 metros de largura, o Arco do Triunfo conta em sua estrutura com estátuas em relevo adornando os enormes pilares de sustentação.
    Com arquitetura neoclássica, o Arco do Triunfo possui dois grandes pórticos frontais para passagem e dois menores nas laterais. Com 50 metros de altura e 45 metros de largura, o Arco do Triunfo conta em sua estrutura com estátuas em relevo adornando os enormes pilares de sustentação. Foto: Alvesgaspar/Wikimédia Commons
  • No corpo do Arco do Triunfo estão gravados os nomes de 128 batalhas napoleônicas e de 558 generais.
    No corpo do Arco do Triunfo estão gravados os nomes de 128 batalhas napoleônicas e de 558 generais. Foto: Jules D. Thierry/Wikimédia Commons
  • Em um friso estão esculpidas cenas de guerras travadas pelo império de então, como a ilustração
    Em um friso estão esculpidas cenas de guerras travadas pelo império de então, como a ilustração "Captura de Alexandria". Foto: Vassil /Wikimédia Commons
  • O portentoso Arco do Triunfo parisiense abriga no térreo o túmulo de soldado não identificado (o Soldado Desconhecido), morto na Primeira Guerra Mundial (1914 a 1918).
    O portentoso Arco do Triunfo parisiense abriga no térreo o túmulo de soldado não identificado (o Soldado Desconhecido), morto na Primeira Guerra Mundial (1914 a 1918). Foto: Zairon /Wikimédia Commons
  • Na base do monumento é mantida uma chama acesa em homenagem aos soldados franceses mortos em campos de batalha. Em 1944, forças francesas desfilaram pela região do Arco do Triunfo para celebrar a libertação de Paris dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.
    Na base do monumento é mantida uma chama acesa em homenagem aos soldados franceses mortos em campos de batalha. Em 1944, forças francesas desfilaram pela região do Arco do Triunfo para celebrar a libertação de Paris dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • A região do Arco do Triunfo mais famoso de Paris costuma ser cenário de comemorações. Ele também é ponto inicial do tradicional desfile do feriado nacional de 14 de julho, em que os franceses relembram a queda da Bastilha, evento crucial da Revolução Francesa.
    A região do Arco do Triunfo mais famoso de Paris costuma ser cenário de comemorações. Ele também é ponto inicial do tradicional desfile do feriado nacional de 14 de julho, em que os franceses relembram a queda da Bastilha, evento crucial da Revolução Francesa. Foto: Dominique A. PineiroWikimédia Commons
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