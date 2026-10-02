Líderes globais de saúde se reunirão no Abu Dhabi Future Health Summit 2026

Líderes globais das áreas de saúde, ciência, tecnologia, políticas públicas e investimentos se reunirão no Abu Dhabi Future Health Summit, de 20 a 22 de outubro de 2026, para examinar como os sistemas de saúde podem antecipar melhor os riscos e permitir intervenções mais precoces, à medida que avanços em IA, genômica, diagnósticos e dados de saúde criam novas possibilidades para compreender os riscos à saúde em estágios iniciais.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261001645276/pt/

Forum panel and speakers at the Abu Dhabi Future Health Summit

À medida que os sistemas de saúde respondem à crescente carga de doenças crônicas e à necessidade de ajudar as pessoas a viverem mais tempo com boa saúde, a capacidade de identificar mudanças nos riscos à saúde e agir mais cedo torna-se cada vez mais importante. Organizada pela Future Health – uma iniciativa global de Abu Dhabi e do Departamento de Saúde de Abu Dhabi – o Future Health Summit será realizada sob o tema "To Sense is to Predict", explorando a mudança global de modelos de cuidado reativos para a previsão precoce, prevenção e intervenção personalizada.

A Future Health já está transformando essa ambição em ações realizadas ao longo de todo o ano. Seu Future Health Challenge inaugural recebeu 393 inscrições de 68 países, com soluções que já estão presentes em comunidades internacionais. Além disso, a plataforma publicou os white papers Future of Longevity e Future of Healthy Living e tornou-se Membro Fundador da BioConvergence Cancer Alliance do Koch Institute for Integrative Cancer Research do MIT. O Future Health Summit dará continuidade a esse trabalho, reunindo a comunidade Future Health em Abu Dhabi para promover ainda mais a colaboração e a implementação.

Com 130 palestrantes no Fórum e mais de 175 expositores, e a expectativa de representação de 100 países, a Cúpula reunirá conhecimentos de uma ampla gama de sistemas e contextos de saúde para examinar como abordagens emergentes podem funcionar em diferentes populações e modelos de assistência.

Entre os palestrantes de destaque do Fórum estão:

Sua Excelência Mansoor Al Mansoori, presidente do Departamento de Saúde de Abu Dhabi

Sir Pascal Soriot, CEO da AstraZeneca

Sr. Tim Schmid, vice-presidente executivo e presidente global da Johnson & Johnson MedTech

Sra. Helga Fogstad, diretora de Saúde do UNICEF

Sr. Will Ahmed, fundador e CEO da WHOOP

Sr. Tom Hale, CEO da ?URA

Dra. Christine Yuan Huang, fundadora e CEO da Quantum Life

Sr. Max Jaderberg, presidente da Isomorphic Labs

Dra. Ola Brown, sócia-fundadora da HealthCap Africa

Dra. Jayasree Iyer, CEO da Access to Medicine Foundation

Sr. Hugo Harper, diretor da Missão Healthy Life na Nesta

Eles contarão com a presença de ministros e representantes governamentais de diversos países. Essa participação global traz para as discussões em Abu Dhabi a experiência de sistemas e organizações nacionais de saúde, refletindo o alcance da comunidade Future Health.

Sua Excelência Dra. Noura Khamis Al Ghaithi, subsecretária do Departamento de Saúde de Abu Dhabi, afirmou: "A capacidade de identificar riscos à saúde mais precocemente pode ter um impacto mensurável na forma como os sistemas de saúde atendem suas populações. À medida que os avanços na ciência e na tecnologia nos proporcionam uma compreensão mais profunda da saúde, a prioridade é transformar esse conhecimento em ações antecipadas, capazes de melhorar os resultados e ajudar as pessoas a viverem mais anos com boa saúde.

A colaboração global é fundamental para promover essa abordagem em diferentes sistemas e contextos de saúde. O Abu Dhabi Future Health Summit reúne expertise internacional e as capacidades que desenvolvemos em Abu Dhabi, criando oportunidades para comparar experiências entre sistemas de saúde e analisar como novas abordagens podem funcionar na prática. Abu Dhabi oferece um ambiente do mundo real onde esse intercâmbio global pode se conectar diretamente à implementação em escala populacional", acrescentou ela.

O ponto central da Cúpula é o Fórum, que contará com palestras principais, conversas com executivos de alto escalão e diálogos entre os setores público e privado, envolvendo líderes de todo o ecossistema global de saúde. O Fórum explorará o tema “To Sense is to Predict” em três níveis interconectados: individual, sistema de saúde e população, com discussões abrangendo as quatro áreas temáticas de foco da Future Health: Longevidade e Medicina de Precisão; Saúde Digital e IA; Resiliência e Sustentabilidade dos Sistemas de Saúde; e Investimentos em Ciências da Vida.

Juntamente com o Fórum, a Exposição Global reunirá expositores de áreas da saúde, tecnologia, ciências da vida e investimento, apresentando inovações e capacidades que moldam o futuro da saúde. Um programa de eventos paralelos proporcionará mais oportunidades para diálogo e colaboração focados.

O Abu Dhabi Future Health Summit é o principal evento anual da Future Health – A Global Initiative by Abu Dhabi, uma plataforma de colaboração global e inovação transformadora em saúde que atua ao longo de todo o ano. Ao longo de 2026, a Future Health avançou a agenda “To Sense is to Predict” por meio de diálogos internacionais, pesquisas e iniciativas de impacto destinadas a transformar ideias em aplicações concretas.

A lista completa dos palestrantes do Fórum, que continuará sendo atualizada até a realização do evento, está disponível no site da Future Health.

Registre-se como visitante: Registro de Visitante do Future Health Summit

As inscrições para a mídia são bem-vindas em: Future Health Summit Media Registration

Sobre a Future Health – Uma Iniciativa Mundial de Abu Dhabi

Future Health é uma plataforma permanente para cooperação mundial e inovação transformadora na área da saúde, realizada sob o patrocínio de Sua Alteza Xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi e Presidente do Conselho Executivo de Abu Dhabi.

Ao reunir pesquisadores da área da saúde, formuladores de políticas, líderes empresariais, investidores e empreendedores de diversas disciplinas e regiões geográficas, a Future Health impulsiona a ação coletiva para fortalecer os sistemas de saúde e proporcionar vidas mais longas e saudáveis ??para todos.

Através de um programa anual de análises de pesquisa, publicações, iniciativas de impacto, desafios, financiamento de P&D e encontros intersetoriais, a Future Health promove o progresso em quatro áreas de foco: longevidade e medicina de precisão, sistemas de saúde e sustentabilidade, saúde digital e IA, e investimento em ciências da vida.

A Future Health é organizada e coordenada pelo Department of Health – Abu Dhabi e por seus Parceiros Fundadores PureHealth, M42, Institute for Healthier Living Abu Dhabi e Mubadala Bio. A Mediclinic Middle East atua como Parceira Estratégica, e a Burjeel Holdings, como Parceira Associada.

Para mais informações, acesse www.futurehealthinitiative.ae ?e siga a Future Health no: X, Instagram, LinkedIn e Facebook.

Sobre o Departamento de Saúde de Abu Dhabi (DoH):

O DoH é o órgão regulador do setor de saúde no Emirado de Abu Dhabi e assegura a excelência na assistência à saúde ao monitorar as condições de saúde da população. O DoH define a estratégia para o sistema de saúde, além de monitorar e analisar o estado de saúde da população e o desempenho do sistema. Além disso, o DoH elabora a estrutura regulatória do sistema de saúde, fiscaliza o cumprimento das normas, aplica padrões e incentiva a adoção de melhores práticas de nível mundial e metas de desempenho por todos os prestadores de serviços de saúde do Emirado. O DoH também impulsiona programas para aumentar a conscientização e a adoção de hábitos de vida saudáveis ??entre os residentes do Emirado de Abu Dhabi, além de regular o escopo de serviços, os prêmios de seguros e as taxas de reembolso do sistema de saúde.

Para mais informações sobre o DoH, acesse: https://www.doh.gov.ae/ e siga no Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261001645276/pt/

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