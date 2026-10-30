Voo da Air Caraïbes decola da Martinica rumo a Paris, mas mal-estar de vários passageiros a bordo leva a uma mudança inesperada de rota antes do destino

Um voo comercial que partiu de Fort-de-France, na Martinica, com destino a Paris Orly, precisou mudar a sua rota durante a noite de quarta-feira. A aeronave decolou por volta das 20h05 para realizar a viagem programada, mas o trajeto não transcorreu conforme o previsto.

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O motivo da mudança no percurso envolveu a falta de climatização a bordo do avião. A ausência de ar-condicionado provocou mal-estar em vários passageiros ao longo do deslocamento. A apuração inicial sobre o episódio não trouxe a precisão do número exato de pessoas que foram afetadas pelo problema no interior da aeronave.

Dentro do Airbus A350 viajavam 442 pessoas no total, contabilizando todos os passageiros e os membros da tripulação. Diante das dificuldades geradas pela falta de climatização na cabine, a aeronave teve de realizar um desvio de rota com direcionamento para Guadalupe.

Mobilização das equipes de assistência médica

A necessidade de atendimento exigiu a preparação antecipada de equipes de apoio antes mesmo da aterrissagem. Às 23h15, bombeiros do aeroporto solicitaram assistência médica em previsão à chegada da aeronave. Em seguida, o SAMU também solicitou o envio de uma ambulância para reforçar o socorro aos ocupantes.

O Airbus A350 completou a aterrissagem em Guadalupe à 00h27 desta quinta-feira, 29 de outubro. Imediatamente após a parada da aeronave na pista, os bombeiros do aeroporto subiram a bordo com o objetivo de avaliar a situação e averiguar as condições das pessoas presentes na cabine.

Avaliação do atendimento e continuidade da rota

Apesar da solicitação de ambulância e da prontidão médica no terminal, dados repassados pelo SDIS 971 indicaram que nenhuma intervenção dos bombeiros departamentais foi necessária para socorrer os viajantes que estavam no Airbus A350.

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A apuração assinada por Yasmina Yacou informa que nenhuma comunicação oficial ocorreu sobre a continuação da viagem até Paris Orly. Dessa forma, não houve detalhes comunicados aos 442 ocupantes a respeito da sequência do trajeto rumo ao destino original.