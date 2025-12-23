Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Avião que fazia rota Paris-Ibiza é desviado após 'problema técnico'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/12/2025 23:48

compartilhe

SIGA

Um Airbus A320 que viajava de Paris para Ibiza, na Espanha, com 164 passageiros, teve que fazer um pouso de emergência nesta terça-feira (23) no aeroporto de Clermont-Ferrand, no centro da França, após "um problema técnico", indicaram o aeroporto e a companhia aérea.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Este incidente ocorre três dias depois que um A320 da Air France, que fazia o trajeto entre Paris e Ajaccio, foi desviado com urgência para Lyon (centro-leste) por um problema no motor.

Nesta terça, o A320 da companhia espanhola Vueling teve que fazer um desvio após um "problema técnico menor", indicou à AFP o serviço de comunicação do aeroporto de Clermont-Ferrand, sem detalhar se foi um problema em um motor.

O avião "aterrissou às 18h [14h em Brasília] e estacionou sem nenhuma assistência", acrescentou.

Os 164 passageiros seguirão viagem em outro A320 da Vueling que "veio de Barcelona", detalhou o serviço de comunicação.

A companhia espanhola confirmou à AFP que o voo VY6936 (ORY-IBZ) foi desviado para Clermont-Ferrand "por um problema técnico", e que os passageiros chegarão a seu "destino" graças a "uma aeronave substituta".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dfa-bur/epe/eg/mvl/rpr

Tópicos relacionados:

acidente aviacao empresas francia ibiza turismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay