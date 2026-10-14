Intercâmbio de dados de iluminação é foco de GT da ABCIP

Com o objetivo de promover o intercâmbio de dados de medição e de faturamento de energia do parque de iluminação pública, a Associação Brasileira das Concessionárias de Iluminação Pública e Cidades Inteligentes (ABCIP) lançou o GT-API Telegestão, que reúne filiadas da entidade, distribuidoras e cooperativas de energia, além de apoiadores institucionais.

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A proposta é desenvolver uma API que solucione a falta de um padrão único de intercâmbio de dados. Devido à inexistência desse padrão, cada distribuidora tem seu próprio processo, o que eleva os custos, dificulta a escalabilidade e aumenta a complexidade operacional.

Com duração de até um ano e possibilidade de uma única prorrogação por igual período, o GT-API Telegestão vai atuar para o avanço do Art. 474 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e do Despacho ANEEL nº 3.423/2022, que instituem a possibilidade de a distribuidora usar os dados do sistema de gestão da Prefeitura (telegestão) para apurar o consumo dos pontos de iluminação pública sem medição individualizada.

“Ao fim do trabalho, a expectativa é avançarmos nos debates e contribuirmos para que efetivamente a troca de informações sobre medição e faturamento de energia de iluminação pública possa se tornar realidade. Também pretendemos desenvolver produtos técnicos para uso livre de todo o setor”, afirma Felipe Fulgêncio, líder do GT-API de Telegestão.

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O GT-API de Telegestão terá reuniões mensais, em formato online. A participação é gratuita e não remunerada.