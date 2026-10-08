Curso de comissário presencial ou a distância? O que muda e o que continua igual
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Para quem decide fazer o curso de comissário de bordo, a primeira escolha costuma ser a modalidade: estudar numa sala de aula em São Paulo ou acompanhar a teoria pela internet, de qualquer cidade. A diferença entre as duas está no caminho, não no ponto de chegada.
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No CEAB, Centro Educacional de Aviação do Brasil, escola de aviação civil com 27 anos de mercado, as duas modalidades seguem a mesma régua de saída: mesmo conteúdo, mesmas práticas de emergência e o mesmo mercado avaliando quem se forma.
O que muda: onde e quando se estuda
Na modalidade a distância, a teoria é cursada numa plataforma online, em cerca de cinco meses, com apoio de realidade virtual 360° e simuladores. O aluno organiza o próprio horário e pode conciliar o curso com o trabalho ou com outros compromissos. Na presencial, as aulas acontecem na escola, em São Paulo.
“No ensino a distância, o aluno é dono do próprio horário, e isso também faz parte da formação. Quem organiza cinco meses de estudo por conta própria chega à seleção com a disciplina que a escala de voo vai cobrar”, diz Salmeron Cardoso, diretor e CEO do CEAB.
O que não muda: a prática
As práticas de emergência são as mesmas. A parte prática acontece numa imersão na selva: em um dia, no centro de treinamento próprio da escola, a turma passa por combate ao fogo, marinharia e sobrevivência, com instrutores vindos do mercado aéreo, e aprende a fazer fogo e abrigo, a usar a bússola e a preparar armadilhas. Os primeiros socorros são um módulo que atravessa todo o curso.
“O aluno a distância estuda sozinho, mas não pratica sozinho. Na imersão, ele precisa decidir em grupo, dividir tarefas e confiar em quem está do lado, que é exatamente o que uma tripulação faz”, afirma Salmeron.
O que não muda: a seleção
Nos requisitos publicados pelas companhias, o que aparece é a formação, não a modalidade. No processo da LATAM, o curso profissionalizante de comissário de voo está entre os requisitos; no banco de talentos da Gol, a inscrição pede curso completo. Processos seletivos recentes também têm solicitado documentos como o CCT, Certificado de Conhecimentos Teóricos, e o certificado de treinamento prático.
A escola de aviação também prepara para além do conteúdo técnico. Segurança, procedimentos, atendimento, trabalho em equipe, postura profissional e situações práticas da atividade fazem parte da formação, e pesam nas atividades em que o candidato é observado de perto.
O que também não muda: a lista do candidato
Nas duas modalidades, parte dos documentos fica por conta do aluno. O Certificado Médico Aeronáutico (CMA) precisa estar válido na inscrição da Gol, que pede o de segunda classe, e ter pelo menos um ano de validade no processo da LATAM. O passaporte deve valer por no mínimo seis meses na Gol, e a vacina contra febre amarela está entre os requisitos da LATAM.
“A escola cuida da formação. Exame médico, passaporte e idioma ficam com o aluno, e quem deixa essa lista para depois da formatura chega atrasado à primeira seleção que abrir”, diz o diretor.
O apoio a quem estuda longe
Para o aluno a distância, a unidade de Curitiba funciona como ponto de suporte, com laboratório para atividades e cursos complementares. E os alunos em curso, do ensino a distância ao presencial, têm acesso a um aplicativo de saúde da VoxCare, empresa parceira da escola, com teleconsulta médica e apoio psicológico.
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Na escolha entre presencial e a distância, a pergunta prática é sobre rotina: onde o aluno consegue estudar com constância. O resto, da imersão na selva às exigências da seleção, é igual para os dois.