Bate-papo místico
Será que estou sendo vítima de algum feitiço?
Será que estou sendo vítima de algum feitiço? Se você parou nesse post aqui, significa que acredita que algo possa estar errado.
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16/10/2026 23:35
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Se você chegou até aqui, significa que, ou por curiosidade ou intuição, acredita que algo possa estar errado. Tenha em mente que, se você sentiu isso, pode mesmo não ser em vão. A intuição é a principal ferramenta utilizada pelos espíritos protetores, mentores e anjos da guarda, para nos avisar das coisas que estão nos afligindo antes que seja tarde demais. Por isso pergunte a você mesmo: "Será que estou sendo vítima de algum feitiço?" Se alguma das áreas de sua vida tem ido de mal a pior, talvez seja hora de considerar a ideia de que você pode sim ter sido vítima de algum tipo de feitiço ou de trabalho, que energias negativas foram direcionadas para você numa intenção ruim de verdade.
Situações e sensações: não ignore a sua intuiçãoQuando alguém está sob influências ruins como um trabalho de amarração, por exemplo, geralmente aparecem diversas situações e sensações estranhas, são elas:
- Sensação de que está sendo seguido diversas vezes;
- Mal-estar sem motivo aparente;
- Crises inexplicáveis na vida afetiva, familiar ou financeira;
- Enfermidades repentinas;
- Perdas inesperadas;
- Inimigos que se aproximam;
- Dores pelo corpo;
- Gripes intermináveis.
Será que estou sendo vítima de algum feitiço? Sintomas de feitiços:Dentre os sintomas mais comuns de feitiços feitos com intenções de maldade contra alguém estão os listados abaixo:
- Sensação de ser observado;
- Sentir presença de espíritos e, em alguns casos, ver vultos ou ouvir vozes;
- Desejo sexual descontrolado ou perda total de apetite sexual;
- Tonturas e dores no corpo;
- Ganho ou perda de peso por falta de apetite ou fome exagerada;
- Sensação de dores no corpo como se estivesse carregando um peso;
- Apatia e tristeza inexplicável;
- Discussões e brigas constantes;
- Ressentimento e fúria descontrolada;
- Insônia;
- Perda da estabilidade financeira;
- Sem oportunidades de trabalho;
- Problemas sem explicações;
- Pequenos estresses como: perder algo e ficar procurando por muito tempo e no fim achar em um lugar muito fácil, bater o dedo na quina, quebrar um copo ou espelho, perder o ônibus, etc.
A força de dentro é maior. Maior que todo mal que existe no mundo
Mas como fazer agora que tenho certeza de que fui vítima de algum feitiço?Não se desespere e busque por ajuda de um especialista no assunto. Mães e Pais de Santo, por exemplo, costumam jogar Búzios para avaliar a situação espiritual de quem os procura para saber se há feitiços atuando sobre suas vidas e, em caso positivo, indicam como desfazê-los. Igrejas e centros espíritas também têm seus próprios métodos para lidar com esse tipo de situação, dependendo da sua fé. O mais importante nestes casos em que suspeitamos ser vítimas de feitiços desta natureza é procurar ajuda rapidamente. É como uma enfermidade física, o quanto antes buscamos por ajuda médica, mais rápido nos recuperamos e a doença não tem chances de crescer. Com os feitiços é o mesmo, mas no campo espiritual. Vale lembrar que existem diversos rituais que podem ser realizados por conta própria enquanto se aguarda por ajuda apropriada. Banhos de ervas, terapias com óleos essenciais, velas e orações de proteção. Lembre-se, seu pensamento é sua vontade. Tenha fé e se conecte com energias benfeitoras. Busque por Deus e logo tudo estará resolvido. Saiba mais:
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