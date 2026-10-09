Aluno de 6 anos atira em professora e ameaça policiais e funcionários de escola nos Estados Unidos

O caso de um menino de apenas 6 anos que atirou contra a própria professora dentro de uma escola primária nos Estados Unidos voltou a repercutir após a divulgação de imagens inéditas da abordagem policial. As gravações mostram o comportamento agressivo da criança logo depois do disparo e reacenderam questionamentos sobre os sinais de alerta que antecederam o episódio.

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O caso aconteceu em 6 de janeiro de 2023, na Richneck Elementary School, localizada em Newport News, no estado da Virgínia. A vítima, a professora Abby Zwerner, foi atingida por um disparo no peito e na mão enquanto dava aula para uma turma do primeiro ano, diante de outros 16 estudantes.

Até hoje, não há uma explicação definitiva para o que levou o garoto a disparar contra a educadora. Entretanto, depoimentos apresentados durante os processos judiciais revelaram que funcionários da instituição já estavam preocupados com o comportamento do aluno antes da ocorrência.

Comportamento preocupante antecedeu o disparo

Nos dias anteriores ao episódio, Zwerner e outros profissionais da escola relataram situações envolvendo atitudes agressivas do menino. A professora contou que ele havia jogado seu celular no chão três dias antes do tiro. Na manhã do incidente, ela também teria percebido sinais de que ele estava particularmente violento.

Funcionários da instituição afirmaram posteriormente que alertaram a então vice-diretora, Ebony Parker, sobre o risco que o estudante poderia representar. Entre as preocupações relatadas estava a possibilidade de que ele estivesse armado naquele dia.

Apesar dos avisos, o disparo aconteceu durante a aula. Segundo informações divulgadas pelas autoridades, o menino retirou uma pistola semiautomática calibre 9 mm de sua roupa e efetuou um único tiro contra a professora.

A arma havia sido comprada legalmente pela mãe da criança. Documentos judiciais apontaram que, naquela manhã, o garoto subiu na cômoda da mãe, pegou a pistola que estava na bolsa dela e a colocou dentro da mochila antes de sair para a escola.

A família afirmou, na época, que o menino tinha uma deficiência aguda e que a arma estava guardada de maneira segura. Os parentes também disseram que estavam comprometidos com a segurança do armamento e lamentaram o ocorrido. A natureza específica da deficiência não foi divulgada.

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Imagens mostram reação do menino após o tiro

As gravações das câmeras corporais dos policiais que atenderam à ocorrência foram divulgadas publicamente em outubro de 2026, após veículos de comunicação conseguirem na Justiça a retirada do sigilo do material. O rosto da criança foi desfocado nas imagens.

No vídeo, o menino aparece sob contenção de Amy Kovac, especialista em leitura que o segurava quando os agentes chegaram à sala. Ele profere palavrões contra os adultos presentes e faz ameaças aos policiais, mesmo enquanto permanece imobilizado.

Em determinado momento, ao ser questionado sobre a arma, o garoto admite que a retirou dos pertences da mãe. As imagens também registram sua resistência às orientações dos profissionais que tentavam controlar a situação.

O comportamento chamou a atenção porque ocorreu imediatamente após um episódio que deixou a professora gravemente ferida. Ainda assim, as gravações não esclarecem o que motivou o disparo nem permitem, por si só, determinar as razões psicológicas por trás das atitudes da criança.

Escola já havia adotado medidas especiais

Outro elemento importante para compreender o caso é que o aluno frequentava a instituição em um regime de horário adaptado. Segundo relatos registrados durante a ocorrência, aquela era a primeira semana em que ele permanecia na escola sem a presença da mãe.

A informação levantou questionamentos sobre o acompanhamento oferecido ao estudante e sobre a resposta da administração escolar aos avisos recebidos naquele dia.

Ebony Parker, que ocupava o cargo de vice-diretora na época, foi posteriormente acusada de negligência infantil em grau grave. A investigação e os processos relacionados ao caso examinaram se ela deixou de tomar providências diante das informações sobre o possível risco. As acusações criminais contra a ex-vice-diretora foram posteriormente arquivadas.

Em outra frente judicial, Abby Zwerner processou Parker por negligência e recebeu uma indenização de US$ 10 milhões. A mãe do menino, Deja Nicole Taylor, também foi responsabilizada em processos relacionados à negligência envolvendo a arma e à apresentação de informações falsas em um formulário de verificação de antecedentes. Ela cumpriu pena em prisões estaduais e federais.

Por que uma criança tão pequena atiraria em uma professora?

Apesar da repercussão internacional, as autoridades não estabeleceram publicamente um motivo definitivo para o ataque. Os relatos sobre agressividade, as advertências feitas pelos funcionários e as circunstâncias em que o menino conseguiu acessar a arma ajudam a reconstruir os acontecimentos, mas não comprovam uma motivação específica.

A idade da criança também teve consequências jurídicas. Como tinha apenas 6 anos na época, ela não foi responsabilizada criminalmente pelo disparo. Na Virgínia, crianças menores de 7 anos são presumidas incapazes de formar a intenção necessária para cometer um crime, conforme os princípios legais aplicáveis.

O episódio deixou em evidência questões sobre o armazenamento de armas de fogo, a identificação de sinais de risco no ambiente escolar e a responsabilidade dos adultos encarregados da segurança dos estudantes. A divulgação das imagens trouxe novos detalhes sobre os momentos posteriores ao tiro, mas a pergunta central permanece sem resposta conclusiva: o que levou o menino a puxar o gatilho?

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Principais fatos sobre o incidente em Richneck

Entenda os detalhes do caso e os sinais de alerta que precederam o disparo



Data e local do ocorrido



