Tiroteio em escola do sul das Filipinas deixa dois mortos

Pelo menos duas pessoas morreram nesta sexta-feira (18) em um tiroteio em uma escola no sul das Filipinas, o terceiro incidente do tipo no país desde junho, informou à AFP um funcionário de uma agência regional de gestão de desastres.

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"Pelo que sei, ambos eram estudantes. Realmente ainda não temos todos os detalhes", declarou o socorrista Rolly Aquino, que acrescentou que pelo menos sete pessoas eram atendidas em um hospital.

As equipes locais de resgate receberam um alerta sobre tiros no campus da Escola Nacional de Ensino Médio de Banga, na província de Cotabato do Sul, na ilha de Mindanao, por volta das 13h30 (2h30 de Brasília).

Ainda não está claro quantas pessoas participaram do tiroteio.

"No momento, estamos tentando informar aos cidadãos que a situação é estável e o incidente está sob controle", declarou o governador da província, Reynaldo Tamayo.

Uma professora disse que eram dois agressores e um estudante afirmou que eram pessoas externas à instituição de ensino.

No início do mês, as autoridades organizaram exercícios de resposta a atiradores ativos em todo o país para reforçar a segurança, após dois tiroteios em escolas que abalaram as Filipinas nos últimos meses.

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