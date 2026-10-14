Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes diversifica negócios

Quando um negócio procura crescer, a primeira ideia costuma ser abrir outra unidade. Mas existe uma pergunta anterior: o ponto atual está sendo aproveitado em todo o seu potencial? Na Rede Paz, Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes trabalha com essa lógica ao estudar como postos de combustíveis podem receber serviços complementares.

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A empresa reúne mais de 80 unidades, principalmente em São Paulo. Cada endereço possui características que vão além das instalações físicas: acesso, vizinhança, fluxo de veículos, horários de movimento e hábitos de consumo. Identificar essas diferenças é essencial para escolher quais atividades podem funcionar em cada ponto.

Conveniência, alimentação, serviços automotivos e recarga elétrica aparecem entre as possibilidades. A vantagem de diversificar é criar mais motivos para o consumidor visitar a unidade. O risco está em adicionar complexidade e custos sem uma demanda suficiente para sustentar a operação.

Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes passou pela Shell Brasil e reuniu experiência em logística, abastecimento, fornecedores, finanças, tecnologia e gestão. Esse histórico ajuda a transformar ideias de expansão em perguntas práticas: quem vai operar o serviço, quanto custa mantê-lo e como medir seu desempenho?

A Rede Paz também anunciou um plano para chegar a 300 carregadores ultrarrápidos em São Paulo até o fim de 2027. Para pequenos empresários, a lição não é copiar o investimento, mas compreender o método: observar mudanças de comportamento e testar novos usos para uma estrutura já existente.

Uma cafeteria pode rever a utilização de horários ociosos; uma oficina pode ampliar serviços agendados; um comércio de bairro pode criar soluções de retirada. São exemplos de raciocínio empresarial, não iniciativas anunciadas pela Rede Paz. Em todos os casos, o ponto de partida é conhecer o cliente e calcular o custo da novidade.

Outra aprendizagem é evitar um modelo único. O que funciona em uma avenida movimentada pode fracassar em uma rua residencial. Dados de circulação, tíquete médio, horários e retorno de clientes ajudam a diferenciar oportunidade de entusiasmo passageiro.

A empresa trata essa adaptação como um processo progressivo. Antes de ampliar uma solução, é necessário avaliar a demanda e verificar se a estrutura local permite atendimento consistente.

Outro aspecto é a formação das equipes. Mudanças no conjunto de serviços alteram procedimentos, exigem treinamento e criam novas rotinas de acompanhamento.

O uso de informações sobre horários, circulação e comportamento dos clientes pode orientar a escolha de investimentos e a revisão de formatos que não entreguem os resultados esperados.

A presença em diferentes regiões também exige flexibilidade. Um mesmo serviço pode ter procura elevada em determinada unidade e baixa utilização em outra, mesmo dentro da mesma cidade.

Essa leitura evita confundir crescimento com simples aumento de estrutura. O objetivo é tornar cada operação mais adequada às necessidades locais, sem perder de vista os custos envolvidos.

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O crescimento, portanto, não precisa ser medido apenas pela quantidade de portas abertas. Na Rede Paz, a aposta é ampliar a relevância dos endereços existentes. Para quem empreende, a pergunta permanece: quais necessidades do cliente ainda podem ser atendidas com a estrutura que já está disponível? A execução exige acompanhamento contínuo e decisões baseadas em resultados observáveis. A execução exige acompanhamento contínuo e decisões baseadas em resultados observáveis. A gestão importa para cada unidade.