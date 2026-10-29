Filha de Xuxa, Sasha Meneghel anuncia a primeira gravidez

A família de Sasha Meneghel e João Lucas vai aumentar. O casal confirmou a espera do primeiro bebê nesta quinta-feira (29), por meio de uma publicação conjunta divulgada em seus perfis na internet. A novidade veio a público acompanhada por fotografias de exames de ultrassonografia e um simples coração na legenda, marcando uma nova etapa na trajetória dos dois.

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A notícia rapidamente mobilizou fãs e amigos, além de personalidades do entretenimento que deixaram centenas de recados afetuosos no espaço de comentários da postagem, celebrando a novidade ao lado dos futuros papais.







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A repercussão reuniu nomes conhecidos da televisão e da moda. Entre os registros de carinho, a apresentadora Sabrina Sato comemorou o momento especial: "Meus amores @sashameneghel e @joao.lucas estou tão feliz por vocês! Que benção! Amo vocês! Estou emocionada". Outras figuras públicas, a exemplo de Giovanna Ewbank e da atriz Agatha Moreira, também enviaram votos de saúde, felicidade e proteção para a família.

Desejo antigo de paternidade e projetos do casal

A formação de uma família sempre esteve presente nas conversas de Sasha e do cantor. O artista já havia comentado abertamente sobre a vontade de viver a experiência da paternidade, ressaltando que o diálogo sobre construir uma família começou logo depois que oficializaram o relacionamento.

Mesmo com a expectativa em torno de um novo integrante, o casal mantinha a tranquilidade quanto ao calendário biológico e profissional. Não havia cobrança por parte dos parentes. Tanto a apresentadora Xuxa Meneghel quanto os pais do músico tratavam a possibilidade com leveza, respeitando o ritmo e as escolhas de ambos.

Sobre a construção desse sonho compartilhado, João Lucas já havia ressaltado a sintonia entre os dois: "Antes de eu conhecer a Sasha, sempre tive o sonho de ser pai. Ela também. Agora é uma questão de tempo, de ser o tempo certo."

O período recente também foi marcado por intenso foco na carreira. Sasha lidera a Mondepars, marca de moda que demanda atenção contínua do casal diante de sua expansão, enquanto João Lucas segue empenhado na sua trajetória artística e lançamentos musicais.

A relação teve início em dezembro de 2019 e assumiram publicamente em abril de 2020. Em maio de 2021, eles oficializaram o casamento no civil e, no mesmo mês, reuniram familiares e amigos para uma celebração intimista em Angra dos Reis (RJ), consolidando a história que agora ganha um novo capítulo com a primeira gravidez.

*estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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