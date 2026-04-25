Luciano Szafir diz não pressionar Sasha para lhe dar netos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Luciano Szafir afirma que não pressiona a filha, Sasha Meneghel, para engravidar e brinca sobre o desejo de Xuxa de se tornar avó. "Vai ser a melhor coisa do mundo, mas a vida muda", disse sobre ter netos.

Em entrevista à revista Quem, o ator fala que a decisão sobre a maternidade cabe à filha e ao genro, João Lucas. "Que a Xuxa não me escute", diz, rindo.

Pai também de David, 12, e Mikael, 10, do casamento com Luhanna Melloni, Szafir falou sobre a experiência da paternidade em diferentes fases da vida. "Com a Sassá, eu era menos experiente, mas tinha mais disposição. Os meninos eu tive mais velho, então é outra maneira de paternar", diz.

Ao comentar a possibilidade de ser avô, o ator destaca que a filha e o genro vivem uma fase voltada para a carreira e cita o momento profissional de Sasha à frente da marca Mondepars.

Szafir ainda brinca ao dizer que Xuxa demonstra vontade de ser avó há mais tempo do que ele. "A Xu está com vontade de ser avó desde o primeiro dia", conta, em tom bem-humorado.

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"Ser pai é maravilhoso e é a coisa que mais amo fazer. A gente erra, aprende e erra. Sou muito grudado aos três, que são a minha vida", declara.