Nikolas Ferreira: 'Janja ter me chamado de piá de bosta foi a cereja do bolo, agradeço a primeira-dama'
Deputado reeleito associa vitória com mais de 3 milhões de votos ao ataque da primeira-dama; entenda a polêmica e a estratégia do parlamentar
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O deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL) associou sua vitória com mais de 3 milhões de votos a um xingamento da primeira-dama Janja. Em entrevista à "Globo News" nesta quarta-feira (7/10), ele afirmou que o episódio foi a "cereja do bolo" para seu resultado.
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Nikolas voltou a declarar que o fato de Janja tê-lo chamado de "piá de bosta" e mentiroso durante um ato o beneficiou. "Agradeço publicamente aqui a primeira-dama por fazer esses xingamentos, fala muito mais sobre ela do que a mim", disse o deputado.
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Ele comparou a reação da primeira-dama com a ausência de uma resposta a "Lulinha", que, segundo Nikolas, a teria chamado de "puta" em uma conversa privada. O deputado afirmou que jamais se referiu a Janja dessa forma por respeito às mulheres, "conforme foi ensinado por sua mãe".
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Na avaliação do parlamentar, o ataque vindo da primeira-dama ajudou também a ampliar sua voz. "Quando você tem um inimigo externo que está atacando uma pessoa internamente, isso fortalece, obviamente. E não é à toa que eu tive essa quantidade de votos, mas muito mais, obviamente, pelo trabalho. Ela só deu um empurrãozinho aí. Obrigado."