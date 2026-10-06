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Zendaya e Law Roach aparecem em vídeo diante de um desafio diferente da moda: aprender a manusear nunchakus coloca a dupla em uma atividade fora de seu universo

A atriz e seu stylist se aventuraram em uma aula inusitada; confira o momento em que a dupla tenta dominar a arte marcial com muito bom humor

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
06/10/2026 17:34 - atualizado em 06/10/2026 17:34

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Zendaya e Law Roach aparecem em vídeo diante de um desafio diferente da moda: aprender a manusear nunchakus coloca a dupla em uma atividade fora de seu universo
A atriz Zendaya e o estilista Law Roach em uma cena do vídeo em que aprendem a manusear nunchakus crédito: Reprodução

A atriz Zendaya e o estilista Law Roach protagonizaram um vídeo em que enfrentam um desafio diferente da moda. A dupla se aventurou em uma nova atividade: aprender a manusear nunchakus.

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A experiência levou os dois para fora de seu universo comum. Durante a tentativa de dominar a arte marcial, Zendaya brincou com a situação.

“Eu não estou fazendo isso bem!”, disse a atriz.



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O que são nunchakus?

Também chamado de tchaco ou nunchuck, o nunchaku é uma arma tradicional de artes marciais que consiste em dois pequenos bastões unidos nas pontas por uma corda, corrente ou tira de couro. Originalmente, o objeto era uma ferramenta usada por camponeses na Ásia, como na China, para debulhar ou separar o arroz.

Zendaya e Law Roach: conheça a dupla

Zendaya é atriz e cantora. Reconhecida com inúmeros prêmios, como os dois Emmy Awards de melhor atriz em série dramática por seu papel como Rue em Euphoria, a artista iniciou sua parceria com Law Roach em 2011.

Ambos passaram a resgatar peças de arquivo de grifes como Versace, Valentino e Yves Saint Laurent, apresentando designs históricos para uma nova geração. Essa abordagem não apenas rendeu elogios da crítica, como fortaleceu a imagem da atriz na história da moda, e do stylist.

Zendaya e Law Roach consolidaram seus nomes no tapete vermelho, sendo constantemente citados entre os mais memoráveis, com escolhas ousadas em eventos como o Met Gala e festivais de cinema.

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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