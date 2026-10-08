S1 Comunicação, agência de Sinop, conquista selo Google Partner

A S1 Comunicação, agência de publicidade com sede em Sinop (MT), passou a integrar o programa Google Partners, iniciativa voltada a empresas que atuam na gestão de campanhas por meio do Google Ads.

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O reconhecimento é concedido a empresas que atendem a critérios estabelecidos pelo Google relacionados ao desempenho das contas administradas, ao volume de investimentos gerenciados e às certificações dos profissionais responsáveis pelas campanhas.

Com mais de 15 anos de atuação, a S1 construiu sua trajetória a partir da criação publicitária e, ao longo dos anos, ampliou sua atuação com foco crescente em estratégia e inteligência. A empresa incorporou áreas de planejamento, branding, mídia, publicidade digital e comunicação integrada.

Sediada em Sinop, um dos principais polos econômicos do norte de Mato Grosso, a agência atende grandes marcas da região e empresas de alto faturamento, de diferentes segmentos da economia. Sua operação combina atualmente campanhas em plataformas digitais, como Google Ads e redes sociais, com meios tradicionais, entre eles televisão, rádio e mídia exterior.

A entrada no Google Partners acrescenta agora uma credencial ligada a uma das principais plataformas de publicidade digital do mundo à estrutura construída pela empresa no interior de Mato Grosso.

Para o CEO da S1 Comunicação, Átila Rocha, a conquista representa a consolidação de um trabalho que já vinha sendo desenvolvido pela agência há vários anos.

"O Google Partner era um objetivo que estava no nosso radar há anos. A S1 foi uma das primeiras agências da região a investir de forma consistente em Google Ads e YouTube Ads, acumulando um conhecimento que sempre trouxe bons resultados para as campanhas dos nossos clientes. Conquistar esse reconhecimento consolida uma trajetória que já vínhamos construindo e reforça o próximo passo da agência: investir cada vez mais em inteligência de dados, tanto na mídia digital quanto na tradicional, para tornar as decisões de investimento mais assertivas, eficientes e orientadas por resultados", afirma Átila Rocha, CEO da S1 Comunicação.

Dados ganham espaço no planejamento de mídia

A expansão da publicidade digital modificou a maneira como as empresas distribuem e acompanham seus investimentos em comunicação.

Além da criação das campanhas, passou a ganhar importância a capacidade de analisar indicadores, interpretar o comportamento do público e ajustar a aplicação dos recursos ao longo das ações.

Nesse contexto, programas de certificação das próprias plataformas passaram a funcionar também como uma referência sobre a estrutura técnica das empresas responsáveis pela gestão desses investimentos.

Na S1, esse movimento passou a fazer parte de uma estratégia mais ampla de inteligência de mídia. A empresa tem buscado integrar informações de diferentes canais para orientar a distribuição dos investimentos de acordo com os objetivos de cada negócio.

A escolha entre Google Ads, redes sociais, televisão, rádio, mídia exterior ou outros meios passa, nesse modelo, pela análise do público, do mercado, do comportamento de consumo e do objetivo de comunicação de cada empresa.

Publicidade digital avança no interior de Mato Grosso

O desenvolvimento de operações especializadas em publicidade e tecnologia fora das capitais acompanha também as transformações econômicas das cidades do interior.

Sinop concentra empresas ligadas ao agronegócio, construção civil, comércio, saúde e serviços e exerce influência econômica sobre uma ampla região de Mato Grosso.

A expansão dessas empresas aumentou também a complexidade de suas estratégias de comunicação e a demanda por estruturas capazes de combinar construção de marca, publicidade, mídia e análise de desempenho.

O movimento acompanha uma transformação mais ampla do setor publicitário, em que criatividade, tecnologia, dados e gestão de investimentos passam a ocupar espaços cada vez mais integrados dentro das agências.

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Para o mercado regional, a conquista também evidencia a descentralização de serviços especializados em publicidade digital, que deixam de estar concentrados exclusivamente nas grandes capitais brasileiras.