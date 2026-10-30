Papa Leão XIV recebe herança após a morte do pai, mas escolhe um destino para o dinheiro que liga sua história pessoal a uma igreja em construção no Peru

O papa Leão XIV doou a herança recebida após a morte de seu pai, ocorrida em novembro de 1997, para financiar as fundações de uma igreja no Peru. O gesto garantiu que os fiéis tivessem um local permanente para o culto religioso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Anos antes, moradoras do bairro de Santa Maria pediram o apoio do pontífice norte-americano. Elas tinham o terreno, mas não possuíam nenhuma construção para celebrar as missas, de acordo com Daniel Burke e Scott Detrow no livro "American Pope: Leo XIV's Road from the South Side of Chicago to Vatican City" (Papa Americano: a trajetória de Leão XIV do lado sul de Chicago à Cidade do Vaticano), consultado pela revista "People".

A comunidade se reunia em santuários improvisados de palha e galhos. As crianças ficavam em bancos perto do altar, enquanto os adultos assistiam às celebrações em pé.

Apoio à comunidade e histórico missionário

Conforme o projeto avançava, Leão XIV prestou auxílio em questões administrativas e materiais, destinando o dinheiro herdado à construção. A arrecadação de doações no exterior ficou sob encargo dos moradores, mantendo o senso comunitário sobre a igreja.

Ordenado padre em 1982, Robert Francis Prevost, seu nome civil, viajou dois anos depois como missionário da ordem dos agostinianos para o Peru. No país, exerceu o ministério pastoral e assumiu como bispo da Diocese de Chiclayo, lembrada em sua primeira fala em 8 de maio de 2025, data de sua eleição papal.

Depois da morte da mãe, em 18 de junho de 1990, o líder católico levou o pai, Louis Prevost, para território peruano. O pontífice tem passaporte dos Estados Unidos e do Peru. Os seminaristas locais criaram laços com o visitante, chamado por eles de "Luigi".

Mesmo falando poucas palavras em espanhol, Louis compartilhava conversas sobre esportes, música e fé católica. Ele participava das orações diárias e enviava cartas de aniversário com 20 dólares para os seminaristas.

Comunicação direta e viagem apostólica

Após assumir o trono pontifício, Leão XIV mantém o hábito de responder a amigos e padres peruanos em poucas horas ou dias por e-mail, WhatsApp ou SMS. A única alteração visível ocorreu na assinatura: antes finalizada com "Paix et amour, Bob", agora traz a inscrição "Leone PP. XIV".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O pontífice fará uma viagem apostólica ao Uruguai, à Argentina e ao Peru entre os dias 6 e 17 de novembro. O Vaticano confirmou o itinerário enquanto a recuperação pós-operatória do papa segue em progresso.