Papa viajará ao Uruguai, Argentina e Peru em novembro

O papa Leão XIV visitará o Uruguai, a Argentina e o Peru de 6 a 17 de novembro, informou o Vaticano nesta quarta-feira (5), em um aguardado retorno ao continente onde o pontífice passou décadas como missionário.

"Está voltando para casa!", reagiu no Facebook o arcebispado de Lima, após ser divulgado que o chefe da Igreja Católica visitará Lima, Chiclayo, Cuzco e Pucallpa de 11 a 17 de novembro, na primeira viagem ao país de um papa desde 2018.

O americano Robert Francis Prevost chegou jovem ao Peru como missionário e foi arcebispo emérito de Chiclayo, a cerca de 750 km ao norte de Lima. Ele obteve a nacionalidade peruana em 2015.

A viagem apostólica começará no Uruguai e continuará na Argentina, marcando a primeira visita oficial de um pontífice em quase 40 anos aos vizinhos sul-americanos.

No Uruguai, Leão XIV visitará de 6 a 8 de novembro Montevidéu, Paysandú e Florida, onde se encontra o santuário da Virgem dos Trinta e Três, padroeira do país.

Em seguida, seguirá rumo à Argentina até o dia 11, especificamente à capital, Buenos Aires, mas também a Córdoba e Luján, onde se encontra a basílica de Nossa Senhora de Luján, padroeira do país.

- "Visita histórica" -

"A Argentina vai receber o papa", escreveu em letras maiúsculas o presidente argentino, Javier Milei, que qualificou o fato como uma "visita histórica".

O antecessor de Leão XIV, o argentino Francisco, não retornou ao seu país natal durante seu pontificado, no qual deu prioridade aos países da periferia que nunca haviam recebido visitas.

O último pontífice a percorrer o país foi João Paulo II, em 1987, seguido de uma viagem ao Uruguai em 1988.

Desde que foi eleito papa, em maio de 2025, Leão XIV viajou à África, ao Líbano, à Turquia, à Espanha e à França em périplos nos quais defendeu os migrantes, o que lhe rendeu uma crise de grande repercussão midiática com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Na Espanha, o pontífice não evitou tocar em um dos temas mais dolorosos da Igreja: os abusos sexuais, que qualificou como "chaga ainda aberta".

Há meses se especulava sobre uma viagem do papa Leão XIV à região.

O próprio pontífice disse em dezembro que gostaria "muito de visitar a América Latina: Argentina, Uruguai, que esperam a visita do papa".

"Acho que o Peru também me receberia de bom grado", brincou em declarações à imprensa sobre o país onde passou mais de 20 anos como missionário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ljm/dbh/erl/dbh/jc/aa