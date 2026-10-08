A conta positiva do presidente do PL na Paraíba depois da derrota

O senador Efraim Filho, aliado de Flávio Bolsonaro, foi derrotado no primeiro turno na disputa pelo governo da Paraíba para Lucas Ribeiro (PP), aliado de Lula, mas, ainda assim, faz uma avaliação positiva do resultado no estado.

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“Política é xadrez, é estratégia”, disse ele à coluna, acreditando que sai das eleições com “prestígio” junto a Flávio e ao PL.

Além de Efraim, Flávio Bolsonaro teve somente outro “palanque raiz” do PL no Nordeste: no Rio Grande do Norte, com Álvaro Dias, que ficou fora do segundo turno.

Efraim volta ao Senado para completar o mandato de oito anos e será o único representante da direita na bancada paraibana: os dois eleitos no último domingo, João Azevêdo (PSB) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB), são do campo progressista.

O senador, que preside o PL na Paraíba, celebra o que chamou de “crescimento extraordinário da direita” no estado.

Lula teve uma vitória expressiva, como esperado, na Paraíba: 61,31% contra 33,07% de Flávio. Mas o filho 01 teve 113 mil votos a mais que Jair Bolsonaro no primeiro turno de 2022.

“Entregamos um resultado que contribuiu para o cenário nacional. E plantamos uma semente. Preparamos bem o partido para o futuro”, comentou Efraim, que transformou seus comitês de campanha em espaços para Flávio no segundo turno.

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O PL fez do deputado federal Cabo Gilberto Silva e do deputado estadual Nilvan Ferreira os candidatos mais votados da história da Paraíba. Na Câmara, o partido terá, ainda, o irmão de Efraim, George Morais.