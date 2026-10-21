Como jogar on-line com amigos fortalece os vínculos e aproxima pessoas

Jogar on-line pode se tornar um hábito entre amigos quando há um horário combinado, um grupo conhecido e um bom motivo para voltar. Depois do trabalho ou dos estudos, por exemplo, eles podem se reunir para cumprir uma missão cooperativa rápida e aproveitar a partida para colocar a conversa em dia. Com o tempo, esses encontros se tornam uma forma de manter a relação, especialmente quando é difícil marcar algo presencialmente.

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A preparação também pode fazer parte desses momentos, sem se tornar o foco principal. Um grupo que esteja organizando uma partida de Valorant, por exemplo, pode consultar opções de Compra Valorant points para adquirir pontuação opcionais antes do horário combinado, deixando o encontro livre para a diversão. O placar, por si só, não aproximam as pessoas, mas resolver esses detalhes com antecedência evita interrupções de última hora.

Mais do que jogar, uma oportunidade para conversar

Os games cooperativos criam oportunidades para trocar ideias e trabalhar em equipe. Como todos compartilham um objetivo, fica mais fácil interagir e buscar soluções em conjunto, sem precisar encontrar assuntos o tempo todo. Mesmo uma partida curta pode funcionar como um encontro entre amigos, já que todos se reúnem em torno da mesma atividade.

As pesquisas mostram que jogar com outros indivíduos é bastante comum, embora seja importante considerar o público analisado. Em um levantamento realizado entre setembro e outubro de 2023, o Pew Research Center constatou que 89% dos adolescentes americanos de 13 a 17 anos que jogavam videogame disseram jogar com outras pessoas, on-line ou presencialmente. Esse percentual não representa os jogadores brasileiros nem todas as faixas etárias, mas ajuda a ilustrar como as partidas em grupo fazem parte da vida de muitos jovens.

Os games digitais podem ser encontrados nas lojas oficiais das plataformas ou em marketplaces. A Eneba é uma das opções para comprar chaves de jogos e cartões-presente, com informações sobre a região dos produtos para ajudar os compradores a encontrar opções compatíveis com suas contas.

Jogar junto cria histórias

Os jogos competitivos também constroem uma sensação de continuidade entre amigos que costumam se divertir juntos. Companheiros de equipe podem assumir funções que já conhecem, comentar os acontecimentos de uma partida anterior ou combinar uma meta para o próximo encontro. A disputa não melhora automaticamente os relacionamentos, mas jogar com frequência oferece um motivo para reunir amigos com interesses em comum.

Grupos de discussão, clipes, guias, chats de transmissões ao vivo e comunidades de fãs oferecem assuntos e conteúdos para compartilhar entre uma partida e outra. Na mesma pesquisa do Pew Research Center, 47% dos adolescentes americanos que jogavam disseram ter feito amizades on-line por meio de videogames. Já a Entertainment Software Association informou que 73% dos jogadores adultos dos Estados Unidos concordavam que os jogos ajudam a conhecer novas pessoas e estabelecer amizades ou outros relacionamentos.

Combinar horários e objetivos antes de começar a partida é importante para aproveitar o tempo de jogo e manter a interação entre os participantes Magnific

Esses encontros também contribuem para preservar amizades que já existem. Segundo a ESA, 55% dos jogadores norte americanos jogavam com outras pessoas semanalmente em 2024, enquanto 53% dos jogadores adultos afirmaram que os games auxiliaram a criar lembranças duradouras. Embora os resultados se refiram aos participantes estrangeiros e não possam ser generalizados para todos, eles reforçam a ideia de que as partidas em grupo podem se tornar uma oportunidade frequente de manter contato.

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Para criar esse hábito, o mais importante é conseguir combinar os encontros, e não escolher um game específico ou passar horas jogando. Resolver as compras necessárias com antecedência também permite aproveitar melhor o tempo com os amigos. Marketplaces digitais como a Eneba oferecem promoções em produtos digitais, além de páginas que podem apresentar informações sobre compatibilidade regional, plataforma e vendedores verificados, facilitando a escolha adequada.

