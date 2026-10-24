Marca mineira lança lenços com lucro revertido para o Outubro Rosa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Para marcar o Outubro Rosa, a Charth apresenta uma ação especial voltada a unir estilo, cuidado e solidariedade. A marca mineira desenvolveu peças exclusivas com o propósito de transformar a moda em uma forma de apoio para mulheres que enfrentam ou já enfrentaram o câncer de mama.

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A label lançou dois modelos com estampas exclusivas, batizados de Lenço Carinho e Lenço Cuidado. A criação dos acessórios busca oferecer acolhimento e demonstrar empatia com as pessoas que passam pelo período de tratamento.

Todo o lucro obtido com a venda das peças tem destinação específica: a instituição Pró-Curar-Se, de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A entidade atua diretamente no acolhimento e no suporte a pessoas com câncer de mama.

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A iniciativa reforça o compromisso da marca com causas que promovem o cuidado e a empatia. O projeto utiliza a moda como instrumento ativo de conscientização e mobilização.

Nastácia Schacht, fundadora e diretora criativa da Charth, afirma que a ação traduz os valores que integram a essência da companhia.

"Toda data que fala de amor sempre será a nossa data. Outubro é um mês que nos convida a olhar para uma causa muito importante. Por isso, pensamos em algo que pudesse demonstrar um pouco do nosso cuidado, carinho e empatia por todas as mulheres que passaram ou passam por esse período de tratamento", destaca Nastácia Schacht.

A marca também preparou um presente especial para ampliar o movimento solidário. Nas compras com valores acima de R$ 1.500, a cliente recebe um lenço de bolsa com estampas exclusivas, desenvolvido especialmente para a campanha.

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A iniciativa convida o público a participar ativamente do movimento e a carregar um símbolo visível de apoio à causa do Outubro Rosa.