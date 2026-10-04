Estilo de Vida
Contagem: tradição, indústria e natureza se encontram em uma das maiores cidades de Minas Gerais
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Desde sua emancipação, ocorrida na segunda metade do século XX, a cidade passou por um processo de crescimento que redefiniu seu perfil, aproximando-se de características de um polo industrial e comercial consolidado. Foto: Divulgação
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A localização estratégica, a poucos quilômetros da capital de Minas Gerais, favoreceu essa transformação, permitindo o desenvolvimento de uma infraestrutura capaz de atender às demandas de uma população crescente. Foto: Divulgação
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A economia de Contagem tem na indústria um de seus principais pilares. O município abriga um número expressivo de empresas de setores como metalurgia, alimentos, logística e farmacêutico. Foto: Divulgação
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Além da indústria, o comércio varejista e atacadista exerce papel fundamental no abastecimento local e no atendimento a municípios vizinhos. Foto: Reprodução do facebook Bairro Eldorado, Contagem , MG
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Esse dinamismo econômico coloca Contagem entre os maiores PIBs de Minas Gerais, contribuindo para a integração da cidade aos fluxos comerciais e de serviços da Região Metropolitana. Foto: Gervacio Rosales/Wikimédia Commons
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No campo da organização urbana, Contagem tem uma distribuição de escolas, unidades de saúde, centros comerciais e áreas de lazer que permite que moradores de diferentes bairros encontrem recursos básicos em um raio próximo de suas residências. Foto: Divulgação
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Essa característica territorial tem sido apontada como um dos fatores que colaboram para a qualidade de vida local, junto com os investimentos públicos em mobilidade e infraestrutura. Foto: Divulgação
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A presença de áreas verdes também compõe a paisagem urbana de Contagem. Entre os espaços de maior destaque estão o Parque Ecológico Eldorado e o Parque Sarandi. Foto: Divulgação
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O primeiro conta com trilhas e locais destinados ao lazer e à contemplação ambiental, enquanto o segundo é reconhecido pelas quadras esportivas e pela pista de skate, frequentada por jovens e famílias. Foto: Divulgação
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No setor cultural, a cidade mantém iniciativas que buscam preservar a história e valorizar a produção artística local. O Centro Cultural de Contagem funciona como um espaço para exposições, oficinas e apresentações, recebendo diferentes expressões culturais ao longo do ano. Foto: Divulgação
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Outro ponto de interesse é a Igreja Matriz de São Gonçalo, construção que preserva elementos da arquitetura colonial e integra o patrimônio histórico do município. Foto: Mateuszica/Wikimédia Commons
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A Feira de Arte e Artesanato do Eldorado, por sua vez, movimenta os fins de semana com a presença de expositores, músicos e visitantes, funcionando como espaço de circulação cultural e geração de renda. Foto: Divulgação
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A educação em Contagem acompanha o crescimento populacional com uma rede composta por instituições públicas e privadas. O município conta ainda com unidades do Instituto Federal de Minas Gerais, que ampliam a oferta de cursos técnicos e superiores. Foto: Divulgação
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A Praça da Jabuticaba é um espaço público conhecido por suas árvores centenárias de jabuticaba. A fruta, aliás, é uma das marcas da cidade. A praça também é palco de eventos culturais e atividades ao ar livre. Foto: Reprodução do Youtube
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O custo de vida em Contagem é considerado competitivo em relação a outras cidades da região, atraindo pessoas que buscam alternativas residenciais com boa infraestrutura e preços acessíveis. Foto: Divulgação
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Festas tradicionais e manifestações culturais de raiz permanecem vivas em Contagem, reforçando o vínculo da cidade com suas origens e promovendo a identidade local. Foto: Divulgação
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