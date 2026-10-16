Daniel Kahneman, psicólogo e vencedor do Prêmio Nobel de Economia, sobre a ansiedade: 'Nada na vida é tão importante quanto parece enquanto você está pensando nessa tal coisa'

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A ansiedade é uma emoção comum vivenciada por todas as pessoas em momentos distintos. Mais de 15% da população pode desenvolver algum transtorno de ansiedade ao longo dos anos, caracterizado por reações cognitivas, fisiológicas e motoras frequentes ou desproporcionais diante de eventos cotidianos, como exames, viagens, conflitos pessoais e imprevistos domésticos.

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Os sintomas envolvem medo intenso, sentimentos de insegurança e manifestações físicas persistentes que interferem na rotina. Entre os quadros mais comuns estão os ataques de pânico e o transtorno de ansiedade generalizada (TAG), definido pela preocupação excessiva e constante com diferentes circunstâncias rotineiras.

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O papel da atenção segundo Daniel Kahneman

Ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2002 por investigações sobre os vieses cognitivos que afetam as decisões humanas, o psicólogo israelense Daniel Kahneman deixou uma reflexão central: "Nada na vida é tão importante quanto parece enquanto você está pensando nessa tal coisa".

Esse mecanismo evidencia que a simples focalização da atenção em um fato amplia sua relevância aparente. O objeto que ocupa o primeiro plano mental adquire protagonismo, independentemente de seu peso real. Isso afeta tanto preocupações quanto expectativas positivas, fazendo com que certas metas tragam menos satisfação do que o planejado quando vistas em perspectiva ampla.

Para ilustrar esse efeito, Kahneman e o pesquisador David Schkade consultaram habitantes da Califórnia e do Meio-Oeste dos Estados Unidos sobre o nível de satisfação com suas vidas. A maioria apontou os californianos como mais satisfeitos por causa do clima favorável. Os dados, contudo, demonstraram índices de satisfação praticamente idênticos entre as regiões. O clima assumiu relevância nas respostas apenas por estar presente na mente durante o questionamento, já que os moradores locais não passam os dias pensando no tempo.

Sistemas mentais e economia cognitiva

Em seu livro "Pensar rápido, pensar despacio", Kahneman explica que a mente opera por meio de dois sistemas:

sistema 1: atua em situações cotidianas sem esforço consciente, prioriza respostas velozes e pode gerar vieses ou falhas de julgamento.

sistema 2: intervém em análises aprofundadas e situações que exigem concentração, atenção e esforço mental deliberado. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O cérebro consome energia ao pensar de forma complexa e tende a economizar recursos escolhendo a via mais acessível. Essa mecânica rápida apoia-se em processos automáticos moldados por memórias e emoções, enquanto a análise deliberada envolve funções executivas do córtex pré-frontal, como controle de impulsos, planejamento e raciocínio.