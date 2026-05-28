Por que o Brasil se tornou o país mais ansioso do mundo e como o transtorno pode provocar sintomas físicos intensos 

No Brasil, os transtornos de ansiedade se tornaram um tema central em debates sobre saúde mental. Em 2019, um levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou o país como aquele com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. Assim, o fato acendeu um alerta para especialistas, gestores públicos e famílias. Desde então, o assunto ganhou espaço em reportagens, consultórios e conversas, impulsionando a busca por informação confiável e por formas de cuidado mais estruturadas.

Embora a ansiedade faça parte da experiência humana, o cenário brasileiro evidencia que, para uma parcela significativa da população, essa reação deixou de ser pontual e passou a interferir na rotina, no trabalho e nos relacionamentos. A partir desse dado da OMS, pesquisadores passaram a investigar não apenas o volume de diagnósticos, mas também os múltiplos fatores que contribuem para o aumento de casos. Entre eles, pressões econômicas, insegurança e mudanças no estilo de vida nas grandes e pequenas cidades.

Em 2019, um levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou o país como aquele com o maior número de pessoas ansiosas no mundo – depositphotos.com / joasouza



O que diferencia a ansiedade normal de um transtorno?

Um ponto fundamental para entender a chamada ansiedade patológica é a diferença entre uma reação que se espera diante de situações estressantes e um transtorno psicológico reconhecido. Assim, a ansiedade considerada normal funciona como um sistema de alerta. Ou seja, ela tende a aparecer antes de uma prova, de uma entrevista de emprego ou de uma decisão importante, diminuindo quando o evento passa. Por sua vez, o transtorno de ansiedade se caracteriza por medo intenso, preocupação constante e sintomas físicos que se prolongam, muitas vezes sem um motivo claro ou proporcional.

Profissionais de saúde mental costumam avaliar alguns critérios para distinguir esses quadros: frequência, intensidade e impacto na rotina. Assim, quando a pessoa tem dificuldade para dormir de forma recorrente, apresenta taquicardia, tensão muscular, irritabilidade, evita lugares ou situações do dia a dia e passa a ter seu desempenho afetado no trabalho, nos estudos ou na vida social, o quadro pode apontar para um transtorno. No entanto, o diagnóstico, precisa ser feito por especialistas, como psiquiatras e psicólogos, com base em critérios clínicos estabelecidos internacionalmente.

Quais são os principais transtornos de ansiedade?

Entre os diferentes tipos de transtornos de ansiedade, alguns são mais frequentes nos serviços de saúde brasileiros. O transtorno de ansiedade generalizada (TAG) envolve preocupações persistentes com vários aspectos da vida, como finanças, saúde, família e trabalho, mesmo quando não há uma ameaça concreta. Assim, essas preocupações costumam vir acompanhadas de sintomas físicos, como sensação de cansaço, dificuldade de concentração e inquietação constante.

A síndrome do pânico é marcada por crises súbitas de medo intenso, geralmente com sintomas como palpitações, falta de ar, sensação de desmaio, tremores e uma percepção de que algo grave está prestes a acontecer. Muitas pessoas relatam que as primeiras crises são confundidas com problemas cardíacos. Já as fobias específicas se manifestam como medo extremo de objetos ou situações particulares, como altura, avião, animais ou ambiente fechado, levando à evitação sistemática desses estímulos.

A ansiedade social, por sua vez, associa-se ao medo intenso de situações em que a pessoa pode ser observada, julgada ou avaliada por outras. Apresentar trabalhos, participar de reuniões ou até interagir em eventos simples pode gerar grande sofrimento. As chamadas crises de ansiedade podem aparecer em diferentes quadros, com sintomas físicos fortes e sensação de perda de controle, mesmo quando não chegam a preencher todos os critérios para síndrome do pânico. Em todos esses casos, o ponto em comum é a interferência significativa na qualidade de vida.

Por que os transtornos de ansiedade são tão comuns no Brasil?

O dado da OMS de 2019 estimulou uma série de pesquisas sobre fatores associados ao aumento dos transtornos ansiosos no país. Especialistas apontam um conjunto de elementos que, combinados, ajudam a explicar esse cenário. A pressão econômica, com ciclos de desemprego, informalidade e endividamento, aparece com frequência em relatos de pacientes. A incerteza em relação à renda e ao futuro tende a alimentar preocupações constantes, sobretudo em famílias que vivem no limite do orçamento.

A insegurança e a violência urbana também são citadas como fatores que elevam o estado de alerta permanente em muitas regiões. Moradores de áreas com alta taxa de criminalidade relatam medo ao sair de casa, ao usar transporte público ou ao transitar em determinados horários. Esse ambiente de vigilância constante pode favorecer o desenvolvimento de quadros ansiosos em pessoas mais vulneráveis.

Outro elemento em discussão é o excesso de estímulos digitais. O uso intensivo de redes sociais, aplicativos de mensagens e notícias em tempo real expõe a população a uma quantidade elevada de informações, muitas vezes negativas, gerando sensação de urgência contínua. A cultura da disponibilidade imediata, somada a jornadas de trabalho exaustivas e metas agressivas, contribui para uma rotina em que descanso e lazer perdem espaço. Além disso, os impactos emocionais acumulados nos últimos anos, incluindo perdas, lutos e mudanças abruptas nas relações de trabalho e estudo, deixaram marcas que ainda se refletem em sintomas de ansiedade.

Como funciona o tratamento dos transtornos de ansiedade?

O tratamento dos transtornos de ansiedade no Brasil combina diferentes abordagens, que podem incluir medicamentos, psicoterapia e mudanças de hábitos. Em muitos casos, o primeiro passo é o diagnóstico precoce, que permite iniciar o cuidado antes que o quadro se torne mais grave. Unidades básicas de saúde, centros de atenção psicossocial (CAPS) e serviços privados têm ampliado a oferta de atendimento psicológico e psiquiátrico, embora ainda existam desafios de acesso em diversas regiões.

Os medicamentos ansiolíticos e antidepressivos são prescritos por médicos quando há indicação clínica, especialmente em quadros moderados ou graves. O uso é acompanhado de perto, com ajustes de dose e tempo de tratamento, sempre considerando riscos, benefícios e possíveis efeitos colaterais. Em paralelo, a psicoterapia, em diferentes abordagens, ajuda a identificar gatilhos, trabalhar pensamentos automáticos, desenvolver estratégias de enfrentamento e reorganizar rotinas. Entre as formas de cuidado não farmacológicas, ganham destaque hábitos como prática regular de atividade física, higiene do sono, alimentação equilibrada e técnicas de respiração e relaxamento, que podem colaborar para a redução da tensão.

A pressão econômica, com ciclos de desemprego, informalidade e endividamento, aparece com frequência em relatos de pacientes. A incerteza em relação à renda e ao futuro tende a alimentar preocupações constantes, sobretudo em famílias que vivem no limite do orçamento – depositphotos.com / diego_cervo



Quais hábitos ajudam no controle da ansiedade no dia a dia?

Embora não substituam o atendimento profissional, alguns hábitos tendem a auxiliar no controle da ansiedade. Especialistas costumam mencionar:

Rotina de sono organizada , com horários mais estáveis para dormir e acordar;

, com horários mais estáveis para dormir e acordar; Prática de exercícios físicos , como caminhada, corrida leve, dança ou esportes coletivos;

, como caminhada, corrida leve, dança ou esportes coletivos; Redução do tempo de tela , sobretudo à noite, com pausas das redes sociais e de notícias;

, sobretudo à noite, com pausas das redes sociais e de notícias; Alimentação equilibrada , evitando excesso de cafeína e estimulantes;

, evitando excesso de cafeína e estimulantes; Contato social , mantendo vínculos com familiares, amigos e grupos de apoio;

, mantendo vínculos com familiares, amigos e grupos de apoio; Técnicas de respiração e relaxamento, como exercícios diafragmáticos e alongamentos.

Para muitas pessoas, organizar essas mudanças passo a passo facilita a adaptação. Uma estratégia possível é dividir as metas em pequenos objetivos semanais:

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Escolher um horário fixo para desligar o celular à noite em pelo menos três dias da semana; Incluir 20 a 30 minutos de caminhada em dois ou três dias, aumentando gradualmente conforme a disposição; Planejar refeições simples, com atenção à redução de bebidas energéticas e excesso de café; Reservar alguns minutos por dia para leitura, música ou atividades que tragam sensação de pausa mental; Buscar informação sobre serviços de saúde mental disponíveis na região, caso os sintomas persistam.

À medida que a discussão sobre transtornos de ansiedade avança no Brasil, cresce também a percepção de que se trata de uma questão de saúde pública. Informação qualificada, acesso ao cuidado e redução do estigma em torno da saúde mental tendem a favorecer diagnósticos mais rápidos e trajetórias de tratamento mais seguras, permitindo que a ansiedade deixe de ser um obstáculo constante na vida de tantas pessoas.