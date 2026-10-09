Zulé apresenta ritmos colombianos, nesta sexta (9/10), no Bar Paco Pigalle

Chega à capital mineira para única apresentação o Zulé, projeto cultural do Valle de Aburrá, na Colômbia. A cantora Zulé e oito músicos estarão nesta sexta-feira (9/10) no Bar Paco Pigalle. Após o show, o DJ Pigalle, anfitrião da casa, promete o melhor da música latina, com salsa, reggaeton e outros ritmos.

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Paco explica que os ritmos do Zulé transitam por vertentes tradicionais da Colômbia, como cumbia, bullerengue, tambora, currulao e aguabajo. O repertório traz a riqueza das costas colombianas, Caribe e elementos da cultura folclórica local.

O grupo usa instrumentos como a marimba de chonta (típica do Pacífico colombiano) e o tambor alegre (símbolo do Caribe colombiano). O dançarino Mano Brown é o convidado da noite.

Zulé equilibra a ancestralidade com arranjos contemporâneos, diz Pigalle, destacando a diversidade musical da Colômbia e as raízes africanas de sua cultura.

Para ele, a importância do grupo reside em preservar e difundir a identidade afro-colombiana, conectando tais tradições com a contemporaneidade e outras expressões da América.

Moda latina

Pigalle observa que a “moda latina”, com a exclusividade do reggaeton, não é “o lado mais nobre” da música latina. “Então, a gente sempre fica à procura de algo original, mais autêntico. Quando podemos, trazemos a BH um Mano Chao, como fizemos em fevereiro deste ano. Agora é a vez da cantora Zulé, figura importante do folclore colombiano.”

“O grupo toca a tambora e alguma cumbia original, algo que se compararia, digamos assim, ao maracatu e ao congado. É uma coisa mais étnica, o folclore do litoral do Pacífico”, detalha Paco, anunciando um show dançante e animado.

Neste momento, Zulé está em circulação internacional e faz apresentações inéditas pelo Brasil, de acordo com o anfitrião.

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ZULÉ E DJ PACO PIGALLE

Nesta sexta-feira (9/10), às 22h, no Bar Paco Pigalle (Avenida Francisco Sá, 126, Prado). Entrada: R$ 20. Informações: (31) 99809-1014.