Com 2ª maior frota do mundo, Aviação Geral cresce no Brasil

A aviação geral brasileira ultrapassou a marca de 708 mil pousos e decolagens entre janeiro e agosto de 2026, reforçando o papel estratégico do segmento para a conectividade regional e o desenvolvimento econômico do país. Os dados são do Relatório Comparativo de Tráfego Aéreo dos 100 Aeródromos, elaborado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).

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O desempenho acompanha a expansão da aviação executiva e de negócios no Brasil, impulsionada pelo crescimento do agronegócio e pela demanda de setores produtivos que dependem de conexões aéreas para acessar mercados em diferentes regiões do país.

Os aeroportos de Campo de Marte, na capital paulista, e de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, lideram o número de movimentações nesse segmento. Fora do eixo Rio-São Paulo, destacam-se os Aeroportos da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), do Bacacheri, em Curitiba (PR), e de Goiânia (GO), que figuram entre os aeródromos públicos mais movimentados do setor nacional. Juntos, os três aeroportos, administrados pela ASUR Brasil, responderam por quase 10% de toda a movimentação da aviação geral no país.

O Aeroporto da Pampulha liderou o volume de movimentações entre os três terminais, com 37.861 pousos e decolagens no período. Em seguida, aparecem o Aeroporto do Bacacheri, em Curitiba, com 20.423 operações, e o Aeroporto de Goiânia, com 19.475.

Mercado em crescimento

A aviação geral reúne todas as operações aéreas realizadas fora da aviação comercial regular e da segurança pública. O segmento engloba atividades como transporte executivo, táxi aéreo, voos de instrução, operações aeromédicas, aviação agrícola e serviços especializados.

Segundo a Associação Brasileira de Aviação Geral (ABAG), o Brasil possui atualmente a segunda maior frota de aviação geral do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O setor atende cerca de 5 mil localidades brasileiras por meio de aeródromos privados, aeroportos públicos e helipontos, ampliando a conectividade em regiões que não contam com oferta regular de voos comerciais.

A expansão do segmento também está diretamente ligada à atividade econômica. A aviação geral atende setores estratégicos, como agronegócio, energia, mineração, saúde e indústria, funcionando como ferramenta de mobilidade para empresas, equipes técnicas, investidores e profissionais que atuam em regiões distantes dos grandes centros urbanos.

De acordo com a ABAG, a frota da aviação de negócios cresceu de 9.460 aeronaves em 2022 para 11.362 em 2026. A expectativa da entidade é de que o país alcance 1,2 milhão de movimentos da aviação executiva ao longo do ano, crescimento de 9% em relação a 2025.

Para Graziella Delicato, gerente de negócios aéreos da ASUR Brasil, os números demonstram que a aviação geral tem se consolidado como importante vetor de desenvolvimento econômico. "A aviação geral conecta negócios, investimentos e pessoas em regiões onde a agilidade logística faz diferença para a competitividade”, afirma.

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Ainda segundo a executiva, o crescimento observado no setor confirma a importância de aeroportos preparados para atender operações corporativas, transporte aeromédico, aviação especializada e demandas de cadeias produtivas estratégicas. "É um segmento que gera valor para a economia e amplia a conectividade do país", conclui.