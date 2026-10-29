Simpatias
Simpatia de Dia das Bruxas para arrumar um namorado
O Dia das Bruxas é uma excelente ocasião para realizar aquela poderosa simpatia para arrumar namorado. Conheça agora!
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29/10/2026 00:31
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O Dia das Bruxas é uma ótima oportunidade para realizar simpatias poderosas que atraiam um novo amor. Nesta data, energias intensas estão em movimento, o que favorece rituais, banhos e simpatias. O Halloween, conhecido também como o Dia de Todos os Santos, celebra o contato entre os planos terrestre e espiritual, reverenciando aqueles que já partiram. Aproveite essa atmosfera mágica para realizar a Simpatia de Dia das Bruxas para o Amor e atrair um parceiro especial para sua vida!
Essa simpatia é simples de realizar, mas requer atenção aos detalhes e aos materiais para garantir que tudo esteja em mãos no momento certo. Confira a lista completa de ingredientes:
Simpatia Dia das Bruxas para o Amor
Essa simpatia é simples de realizar, mas requer atenção aos detalhes e aos materiais para garantir que tudo esteja em mãos no momento certo. Confira a lista completa de ingredientes:
- 1 maçã;
- 1 faca grande para cortar a maçã;
- Um pouco de mel de abelha;
- Pequenos pedaços de canela em pau;
- 7 palitos de madeira (palitos de dente servem);
- Uma roseira, preferencialmente com rosas cor-de-rosa;
- 1 pedaço de papel cor-de-rosa;
- 1 saquinho pequeno cor-de-rosa;
- 1 lápis ou caneta.
Como fazer a Simpatia Dia das Bruxas para o AmorNo dia 31 de outubro, siga este passo a passo:
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- Preparação da Maçã: Corte a maçã ao meio e retire todas as sementes, reservando-as para o final.
- Aplicação do Mel: Pegue uma das metades da maçã e aplique o mel na parte interna. O mel deve cobrir bem a superfície, mas sem exageros para que não escorra.
- Escrita das Informações: No pedaço de papel rosa, escreva o nome, data de nascimento e signo da pessoa que você deseja atrair. Logo abaixo, escreva também seu nome, data de nascimento e signo.
- Montagem da Maçã: Coloque o papel rosa entre as duas metades da maçã untada com mel e una as metades, prendendo-as com os sete palitos de madeira.
- Enterro da Maçã: Enterre a maçã sob uma roseira de sua escolha. Se possível, opte por uma roseira com flores cor-de-rosa, para potencializar ainda mais as energias de amor e união.
Finalização da SimpatiaAo retornar para casa, pegue as sementes da maçã reservadas e coloque-as dentro do saquinho cor-de-rosa, junto com os pedaços de canela em pau. Guarde o saquinho em um lugar seguro dentro do seu guarda-roupa. Agora, mantenha suas energias positivas e mentalize seus desejos com confiança! Veja todas as Simpatias poderosas de Halloween:
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