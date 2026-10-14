A posição das peças no varal pode fazer diferença: técnica apresentada como japonesa aposta na circulação de ar para tentar acelerar a secagem das roupas em casa

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A técnica de secagem à japonesa propõe uma mudança prática na rotina doméstica: dobrar as peças em formato de sanfona antes de estender no varal, em vez de abri-las totalmente retas. O método surgiu no Japão, onde os apartamentos reduzidos exigem máxima circulação de ar, e ganhou força na França durante o outono com a chegada dos períodos chuvosos.

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Ao contrário da secagem convencional, que expõe apenas as superfícies externas das roupas, as dobras criam bolsas de ar entre as camadas de tecido. O ar circula pelo interior das dobras e multiplica os pontos de contato com o ambiente, acelerando a evaporação da umidade em vários planos ao mesmo tempo.

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Como aplicar o método no varal

A execução dispensa equipamentos adicionais e atende tanto ambientes internos quanto externos. O processo reúne passos simples:

torcer as roupas na máquina o máximo possível antes de estender, diminuindo a retenção de água;

dobrar o tecido em dobras regulares semelhantes a um leque, sem amassar a peça;

pendurar o item dobrado por uma das pontas no varal ou corda, deixando as camadas abrirem levemente;

manter espaço livre entre cada peça para permitir a passagem do ar;

posicionar o varal em local arejado, próximo a janelas entreabertas ou sob correntes de ventilação natural.

Cuidados e erros frequentes

Em toalhas e lençóis, dobrar no sentido do comprimento entrega resultados melhores ao multiplicar as bolsas de ar em toda a extensão do tecido. Já peças de lã, propensas à deformação, exigem apoio horizontal sobre o varal sem dobras, garantindo ventilação contínua.

O erro mais comum consiste em apertar demais as dobras, o que bloqueia o fluxo de ar entre as camadas e anula a vantagem da técnica. Posicionar o varal em cantos fechados e sem circulação também atrasa a evaporação, independentemente da forma de estender.

Ajustes simples reforçam a eficiência da secagem interna nos períodos frios e evitam a dependência da secadora de roupas: