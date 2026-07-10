Secar roupas no inverno: 5 truques para acelerar o processo

A chegada do inverno traz dias mais frios e úmidos, transformando a tarefa de secar roupas em um verdadeiro desafio. Peças que passam dias no varal, o risco de mofo e aquele cheiro desagradável de umidade se tornam comuns. No entanto, com alguns ajustes simples na rotina, é possível acelerar o processo e manter suas roupas sempre prontas para o uso.

Pequenas mudanças, que vão desde a centrifugação na máquina de lavar até o uso estratégico de um ventilador, fazem toda a diferença. Adotar essas práticas não apenas otimiza seu tempo, mas também garante que os tecidos fiquem cheirosos e bem conservados durante toda a estação.

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A preparação começa na máquina

O primeiro passo para uma secagem eficiente acontece ainda na lavanderia. Use a função de centrifugação da sua máquina de lavar no nível mais alto permitido para cada tipo de tecido. Esse processo remove o excesso de água das fibras, diminuindo consideravelmente o tempo necessário no varal.

Para peças mais pesadas, como jeans, toalhas e moletons, uma centrifugação extra pode ser uma ótima aliada. Antes de pendurar, sacuda bem cada item. Esse gesto simples ajuda a esticar as fibras, o que facilita a circulação de ar e ainda reduz a quantidade de vincos, tornando mais fácil o momento de passar a roupa.

O segredo de um varal eficiente

A forma como você organiza as roupas no varal é crucial. Deixe um espaço generoso entre cada peça para que o ar possa circular livremente. Roupas amontoadas retêm umidade e demoram muito mais para secar, além de favorecer o surgimento de mau cheiro. Utilize cabides para pendurar camisas e blusas, pois isso ajuda a manter o formato e acelera a secagem.

Posicione o varal no local mais arejado da casa, de preferência perto de uma janela aberta, mesmo que o ambiente não receba sol direto. A ventilação é mais importante que o calor para a evaporação da água. Ao longo do dia, se possível, reorganize as peças, trocando as que estão nas extremidades pelas que estão no meio para garantir uma secagem uniforme.

Aliados para acelerar o processo

Em dias especialmente úmidos ou em apartamentos sem área externa, um ventilador pode ser seu melhor amigo. Aponte o aparelho diretamente para o varal para simular uma brisa constante, o que acelera a evaporação. As secadoras de roupa também são uma opção prática, mas é fundamental verificar a etiqueta de cada peça antes, pois tecidos delicados como lã e seda podem ser danificados.

Por fim, para saber se uma roupa está realmente seca ou apenas gelada por causa da temperatura, apalpe as áreas mais grossas, como golas, punhos e costuras. Se houver dúvida, pressione um pedaço de papel toalha contra o tecido. Caso o papel fique úmido, a peça precisa de mais tempo no varal antes de ir para o armário.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.