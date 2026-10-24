'Ladrão e mentiroso', dispara Milei contra Lula
Presidente da Argentina reagiu após Lula ter falado ontem, no debate da Globo, que argentinos estão comendo 'carne de burro'
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Javier Milei, presidente da Argentina, respondeu duramente a mais uma crítica feita por Lula (PT) à sua gestão, desta vez durante o debate da Globo, nessa sexta-feira (23/10).
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No debate da Band, após ter perguntado se seu adversário Flávio Bolsonaro (PL) iria adotar no Brasil a motosserra usada por Milei - símbolo para o corte de gastos -, Lula atacou novamente o governo argentino:
“Na Argentina, a pobreza chegou a 40%, o povo está comendo carne de burro, e você disse que quer um modelo igual ao do Milei”.
LULA LADRÓN Y MENTIROSO Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira. CIAO!— Javier Milei (@JMilei) October 24, 2026
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Em resposta pelo X, neste sábado (24/10), Milei chamou Lula de “ladrão e mentiroso”:
“LULA LADRÃO E MENTIROSO
Sua equipe responsável pela campanha negativa (dedicada a criar mentiras sobre adversários) deveria sugerir que ele não utilize os dados falsos que eles inventam para difamar, já que isso mostra que ele é um mentiroso e, além disso, o próprio criador da mentira.
TCHAU!”
No debate de ontem, Flávio saiu em defesa de Milei, responsabilizando a situação econômica do país vizinho aos governos anteriores:
“Lá na Argentina, a esquerda governou por 20 anos. Vocês destruíram a Argentina”.