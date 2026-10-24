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'Ladrão e mentiroso', dispara Milei contra Lula

Presidente da Argentina reagiu após Lula ter falado ontem, no debate da Globo, que argentinos estão comendo 'carne de burro'

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Pedro Cerqueira
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Pedro Cerqueira
Repórter
24/10/2026 15:53

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Presidente da Argentina, Javier Milei, durante convenção nacional do PL que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República
Presidente da Argentina, Javier Milei, durante convenção nacional do PL que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República crédito: Marina Uezima/Estadão Conteúdo

Javier Milei, presidente da Argentina, respondeu duramente a mais uma crítica feita por Lula (PT) à sua gestão, desta vez durante o debate da Globo, nessa sexta-feira (23/10).

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No debate da Band, após ter perguntado se seu adversário Flávio Bolsonaro (PL) iria adotar no Brasil a motosserra usada por Milei - símbolo para o corte de gastos -, Lula atacou novamente o governo argentino:

“Na Argentina, a pobreza chegou a 40%, o povo está comendo carne de burro, e você disse que quer um modelo igual ao do Milei”.

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Em resposta pelo X, neste sábado (24/10), Milei chamou Lula de “ladrão e mentiroso”:

“LULA LADRÃO E MENTIROSO
Sua equipe responsável pela campanha negativa (dedicada a criar mentiras sobre adversários) deveria sugerir que ele não utilize os dados falsos que eles inventam para difamar, já que isso mostra que ele é um mentiroso e, além disso, o próprio criador da mentira.
TCHAU!”

No debate de ontem, Flávio saiu em defesa de Milei, responsabilizando a situação econômica do país vizinho aos governos anteriores:

“Lá na Argentina, a esquerda governou por 20 anos. Vocês destruíram a Argentina”.

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