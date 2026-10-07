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MAIORIA NO SENADO

Nikolas quer pautar impeachment de Moraes, Dino e Fachin

Deputado mais votado do país diz que prioridade do PL é presidir o Congresso para tirar os ministros do STF; entenda a estratégia

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Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
07/10/2026 15:27

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Nikolas quer pautar impeachment de Moraes, Dino e Fachin
Nikolas Ferreira defende prioridade de impeachment de ministros do STF caso PL conquiste a presidência do Senado crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG) defendeu nesta terça-feira (7/10) que a prioridade de seu partido é conquistar a presidência do Senado para pautar o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Edson Fachin.

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Em entrevista ao “Metrópoles”, o parlamentar afirmou que a medida é um “passo para a mudança no país”. A posição de presidente do Senado equivale à presidência do Congresso Nacional e tem poder de avançar ou engavetar pautas.

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“Através do Senado, a gente conseguir pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, do Flávio Dino, do [Edson] Fachin”, declarou Nikolas. Para o deputado, eles são os três alvos para “mostrar que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei”.

Além do impeachment dos ministros, o parlamentar mineiro quer usar a força no Congresso para discutir outros temas, como a diminuição da maioridade penal.

Nikolas Ferreira também criticou a atual presidência da Câmara dos Deputados. Ele argumenta que Hugo Motta (Republicanos-PB) apoiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, por isso, não pode ser considerado um aliado do PL para comandar a Casa. “Eu acho que agora tem outros nomes, que realmente são os nossos aliados e que pautem aquilo que seja importante para o nosso país”, disse.

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*Estaagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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