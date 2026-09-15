Telão e mobilização: a estratégia de Nikolas para Flávio colher dividendos do STF

Nikolas Ferreira tenta se firmar como o principal porta-voz da indignação contra Alexandre de Moraes e a ala em torno do ministro no STF.

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Embalado pelo barulho que fez em Macapá, terra de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, no fim de semana, o deputado do PL de Minas Gerais fala agora em convocar a população às ruas na semana que vem, quando o Supremo voltará a se reunir para discutir a relação de integrantes da corte com Daniel Vorcaro.

Nikolas quer telões com transmissão da sessão e uma mobilização nacional.

A estratégia é permitir que o próprio Flávio não se envolva tão diretamente nesse embate com o STF, mas seja, ao mesmo tempo, beneficiado pelo movimento.

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Tudo isso, vale lembrar, dias depois de ter vazado uma mensagem do próprio Nikolas ao banqueiro. Aos mais próximos, ele diz que conseguiu lidar bem com a crise.