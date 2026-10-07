LTM ampliou sua colaboração com o Google Cloud para ajudar a acelerar a adoção em larga escala do Gemini Enterprise

A LTM, parceira em criatividade empresarial de algumas das maiores empresas do mundo, anunciou hoje uma colaboração ampliada com o Google Cloud para ajudar a acelerar a adoção do Gemini Enterprise do Google Cloud. A colaboração ajudará as organizações a criar, implantar e escalar soluções baseadas em IA, combinando os recursos do Gemini Enterprise com a profunda expertise setorial da LTM, seu talento em engenharia e suas capacidades globais de entrega.

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Como parte dessa colaboração, a LTM está realizando investimentos expressivos para fortalecer seus recursos do Gemini Enterprise por meio de um Centro de Excelência (CoE) dedicado ao Gemini Enterprise, talentos especializados e capacidades de entrega além do desenvolvimento de soluções de inteligência artificial voltadas a setores específicos, que serão apresentadas no próximo e moderno Centro de Experiência do Clientededicado ao Gemini Enterprise. Essas iniciativas visam ajudar as organizações a impulsionar a adoção da inteligência artificial em toda a empresa, operacionalizar fluxos de trabalho inteligentes e obter valor empresarial a partir da inteligência artificial em escala.

A colaboração se concentra em três pilares principais:

Centro de Excelência (CoE) dedicado ao Gemini Enterprise: conhecimento especializado em inteligência artificial, nuvem e setores específicos para ajudar a viabilizar a implantação do Gemini Enterprise em escala empresarial;

conhecimento especializado em inteligência artificial, nuvem e setores específicos para ajudar a viabilizar a implantação do Gemini Enterprise em escala empresarial; Talentos especializados e entrega: engenheiros especializados em implantações avançadas, especialistas nos modelos de inteligência artificial Gemini do Google e programas capacitadores de treinamento e certificação para ajudar os clientes a conduzir casos de uso de inteligência artificial de alto impacto da concepção à produção;

engenheiros especializados em implantações avançadas, especialistas nos modelos de inteligência artificial Gemini do Google e programas capacitadores de treinamento e certificação para ajudar os clientes a conduzir casos de uso de inteligência artificial de alto impacto da concepção à produção; Soluções de inteligência artificial voltadas a setores específicos e o Centro de Experiência do Cliente do Gemini Enterprise: soluções baseadas em inteligência artificial adaptadas a segmentos estratégicos, incluindo serviços financeiros e bancários, manufatura, varejo e bens de consumo embalados, mídia e entretenimento, e energia e serviços públicos, apresentadas no próximo Centro de Experiência do Cliente do Gemini Enterprise; .

Com a união da expertise setorial e dos recursos de transformação da LTM ao Gemini Enterprise, a LTM busca ajudar as organizações a superar iniciativas isoladas de inteligência artificial. A parceria da LTM com o Google Cloud auxiliará as empresas a estruturar e orquestrar fluxos de trabalho baseados em inteligência artificial, implantando agentes inteligentes e incorporando a inteligência artificial aos processos de negócios com a governança, a segurança e a escalabilidade necessárias para o sucesso comercial duradouro.

“As empresas estão buscando ir além da experimentação com IA e ampliar sua adoção, com resultados concretos para os negócios. Por meio de nossa colaboração ampliada com o Google Cloud em torno do Gemini Enterprise, estamos combinando recursos avançados de IA, talentos especializados e experiência no setor para ajudar nossos clientes a acelerar a transformação e gerar valor para os negócios mais rapidamente”, disse Krishnan Iyer, diretor de Crescimento da LTM.

Para saber mais sobre a colaboração da LTM com o Google Cloud, clique aqui.

Sobre a LTM

A LTM, empresa do grupo Larsen & Toubro, é uma companhia global de serviços de tecnologia focada em IA e parceira de inovação das maiores empresas do mundo. Unimos insights humanos e sistemas inteligentes para ajudar nossos clientes a gerar mais valor na interseção entre tecnologia e conhecimento especializado. Nossas capacidades abrangem operações integradas, transformação e IA aplicada aos negócios, possibilitando novas formas de trabalho, novos paradigmas de produtividade e novas maneiras de criar valor. Com mais de 87 mil colaboradores em 40 países e uma rede global de parceiros, assumimos o compromisso de entregar resultados aos nossos clientes, ajudando-os não apenas a superar o mercado, mas também a reinventá-lo por meio da criatividade. Saiba mais em LTM.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261006085546/pt/

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Assessoria de Mídia:Gitanjali Sreepal | Relações com a Mídia Global | gitanjali.sreepal@ltm.com