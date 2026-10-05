Curia Investe US$ 28 Milhões na Fabricação de IFAs Estéreis

ALBANY, Nova York, Oct. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Curia Global, Inc. (Curia), uma organização líder global de desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO), anunciou hoje um investimento estratégico na expansão da sua capacidade de fabricação de IFAs estéreis para produtos esteroidais e não esteroidais em Valladolid, Espanha. A expansão deve ser concluída no quarto trimestre de 2028.

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Juntamente com a expertise da Curia em garantia de esterilidade e engenharia de estado sólido, incluindo cristalização asséptica, moagem e micronização, a expansão irá solidificar o suporte a suspensões injetáveis?e outras formulações estéreis complexas. Sistemas fechados com isoladores de barreira irão proporcionar contenção primária para o manuseio de IFAs estéreis, e minimizar a interação do operador por meio de painéis de serviço integrados. Os recursos expandidos também irão proporcionar flexibilidade em escala de gramas a toneladas métricas, com configurações de embalagem asséptica personalizáveis projetadas para preservar a garantia da esterilidade, reduzir as transferências e mitigar o risco de contaminação durante a transferência e o armazenamento.

"Nossa unidade de Valladolid está em uma posição única para oferecer fabricação de lotes de tamanhos variáveis para IFAs estéreis, e este investimento é um passo importante para o crescimento contínuo da nossa capacidade de IFAs estéreis", disse Scott Wagner, Presidente da divisão de IFAs da Curia. "Com isso poderemos aproveitar as décadas de experiência em fabricação estéril da unidade, e oferecer para os nossos parceiros maior flexibilidade em escala e mais suporte, desde o desenvolvimento até a fabricação comercial."

Essa expansão ocorre após a modernização concluída em maio de US$ 4 milhões das instalações assépticas de IFAs da Curia em Valladolid que solidificou ainda mais seus serviços integrados de P&D, análise e fabricação.

Sobre a Curia

A Curia é uma Organização de Desenvolvimento e Fabricação por Contratos (CDMO) que tem uma rede integrada de mais de 20 locais e mais de 3.000 funcionários em todo o mundo que dão suporte a clientes biofarmacêuticos desde a fase de descoberta até à fase de comercialização. Nossas capacidades abrangem pequenas moléculas, APIs genéricas e produtos biológicos, e expertise em suporte regulatório, serviços analíticos, substância medicamentosa e fabricação de produtos estéreis, que vão do envase ao acabamento. Fundada em 1991 como Albany Molecular Research, Inc. (AMRI), a Curia desenvolveu sua base na inovação científica, sendo originalmente conhecida pela descoberta e pelo desenvolvimento do princípio ativo do Allegra. Nas últimas três décadas, expandimos nossas capacidades e presença global por meio de aquisições estratégicas, incluindo Crystal Pharma, Euticals, Gadea Pharmaceutical Group, Integrity Bio, LakePharma e Ragactives. A Curia trabalha em parceria com clientes para acelerar os cronogramas de descoberta, desenvolvimento e fabricação, ajudando a oferecer terapias que transformam as vidas dos pacientes. Visite-nos em curiaglobal.com.

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Contato Corporativo: Viana Bhagan Curia +1 (518) 512 2111 corporatecommunications@CuriaGlobal.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9839095)