Uma mesma casa de repouso reúne moradoras cujas idades surpreendem quando somadas: juntas, elas chegam a 604 anos

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Na localidade de Ajain, na França, o Ehpad des Signolles concentra um grupo singular de moradoras centenárias. Na segunda-feira (5) Ginette Gasnet completou 100 anos e passou a integrar o círculo formado por Alice, Louise, Colette, Marcelle e Jeannine. Juntas, essas seis amigas somam 604 anos.

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Ginette celebrou a data em uma das salas da instituição como a integrante mais jovem da turma de amigas reunida para a ocasião. Pouco afeita a conversas longas e sem muita paciência no momento festivo, ela manifestou preferência por retornar ao quarto, considerando sagrado o momento do seu repouso diurno.

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Rotina e memórias compartilhadas

Durante o encontro, Alice optou por cochilar enquanto as vizinhas conversavam. Entre os relatos estava o de Jeannine Nguyen, que completou 101 anos no dia 10 de setembro e avalia que a idade avançada já começa a cansar, apesar de ter aproveitado uma trajetória ativa.

Originária de Bonnat e filha de comerciantes de secos e molhados, Jeannine exerceu dezenas de ocupações profissionais. Ela conviveu com muitas pessoas tanto no comércio dos pais quanto no restaurante onde trabalhou. Atualmente, a moradora sente o peso da solidão, mesmo recebendo visitas de parentes.

Em postura diferente, Marcelle Dutheil demonstrou contentamento ao atingir 100 anos no dia 20 de agosto. Natural de Savennes, a antiga agricultora teve uma vida ocupada com o trabalho no campo, um filho e netos.

Marcelle sorriu ao celebrar a marca e declarou: "agora vou rumo aos 101. A gente sempre pode ter esperança". Assim como Ginette, Alice e Jeannine, ela admitiu que nunca imaginou alcançar o centenário de vida.

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A reunião das seis moradoras centenárias foi documentada para o jornal "La Montagne", na cobertura regional do Massif central.