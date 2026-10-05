Lula sobre o segundo turno: 'O jogo vai começar'

“O jogo vai começar”. Desta forma, com uma analogia em relação ao futebol, Lula (PT) iniciou o discurso na noite deste domingo (4/10), logo depois da definição do pleito inicial, e focou no segundo turno das eleições.

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Candidato à reeleição, o presidente da República subiu em um palanque, citou as principais propostas e destacou a importância das próximas semanas até o segundo turno, que será disputado em 25 de outubro.

“Não sei se o Geraldo [Alckmin, vice-presidente] quer falar alguma palavrinha, mas eu queria dizer para vocês o seguinte: o jogo vai começar. Estamos na prorrogação”, iniciou Lula em meio aos aplausos dos apoiadores que estavam em São Paulo.

“Na prorrogação, nós vamos convencer o povo brasileiro da importância de continuarmos o projeto de desenvolvimento tecnológico, científico, do nosso projeto de exploração de terras raras e minerais críticos, da nova descoberta da Petrobras sobre petróleo na margem equatorial, e a gente vai mostrar o que vai ser a nova indústria do Brasil, sobretudo o crescimento da indústria de fato nesse país”, continuou.





"Porque agora até a canetinha de emagrecimento a gente vai ter chance de fazer com que as pessoas que tenham tratamento especial e que precisam emagrecer vão ter de graça pelo SUS. A gente não vai rifar caneta, porque a primeira pessoa tem que fazer exercício, segunda pessoa precisa cuidar da sua alimentação e terceiro, e último caso, se não tiver solução, nem na ginástica, nem na alimentação, a gente vai tratar de forma saudável com o ministro [da Saúde, Alexandre] Padilha", destacou Lula.

"Portanto, companheiros e companheiras, termina a primeira fase do Campeonato Brasileiro. E a segunda fase é para o Lula e para o Alckmin ganhar as eleições e continuar governando esse país", finalizou Lula, novamente com aplausos dos apoiadores que se fizeram presentes.

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Resultados no primeiro turno das eleições de 2026

Neste domingo (4/10), Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 56.104.049 votos e ficou com 47,03%, enquanto o segundo colocado foi Lula, com 53.876.434 votos e 45,16%.