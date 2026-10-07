O Observatório do Empire State Building sedia a Corrida Anual de Subida, apresentada pela NYU Langone Health e patrocinada pela Merrell

O Empire State Building (ESB) sediou a 48ª edição da corrida anual de escadaria até o observatório do edifício (Empire State Building Run-Up), apresentada pela NYU Langone Health e patrocinada pela Merrell. Divididos em várias baterias, mais de 200 corredores de todo o mundo subiram os 1.576 degraus do prédio para alcançar a linha de chegada no icônico Observatório do 86º andar

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The Empire State Building Observation Deck Hosts Annual Run-Up, Presented by NYU Langone Health and Powered by Merrell

“Atletas do mundo todo se reúnem para participar da Corrida de Subida do Observatório do Empire State Building, a principal corrida em torres do mundo”, disse Tony Malkin, presidente e CEO da Empire State Realty Trust. “Parabenizamos todos que participaram desta prova de resistência definitiva na atração número um do TripAdvisor nos EUA.”

Ryoji Watanabe, do Japão, conquistou o primeiro lugar na bateria Elite Masculina com o tempo de 11:18, seguido de perto por Wai Ching Soh, da Malásia, em segundo lugar, e Sproule Love, de Nova York, em terceiro.

“Eu me sinto ótimo, estou muito feliz por ter vencido esta corrida”, disse Watanabe. “Adoro Nova York porque a cidade tem muitos prédios altos e, claro, muitas escadas.”

Annemarie Wilhelm, da Áustria, ficou em primeiro lugar na bateria Elite Feminina com o tempo de 13:32, à frente de Yuko Tateishi, do Japão, em segundo, e Anna Carlson, de Nova York, em terceiro.

“Foi uma corrida incrível; estou muito feliz”, disse Wilhelm.

Outras baterias da corrida incluíram inquilinos da Empire State Realty Trust, membros da imprensa e corretores de importantes imobiliárias.

Pelo segundo ano consecutivo, a NYU Langone Health, patrocinadora principal, é o sistema de saúde número 1 do país, segundo a Vizient, Inc., com sete unidades de internação e mais de 400 unidades ambulatoriais. A NYU Langone alcança consistentemente os melhores resultados para seus pacientes por meio de um foco rigoroso em qualidade e segurança, o que resultou em algumas das menores taxas de mortalidade do país.

A Merrell, patrocinadora de apoio da Run-Up deste ano, é líder global em produtos modernos para atividades ao ar livre, com um portfólio de calçados e vestuário que abrange caminhadas, corridas em trilha e estilo de vida. No início deste ano, a Merrell lançou o "It Starts Outside" – sua primeira plataforma global de marca – que convida as pessoas a vivenciarem a clareza, a conexão e o impulso que começam no momento em que saem de casa. Por meio de sua programação "Outside in NYC", a Merrell deu vida a essa visão por meio de experiências comunitárias, incluindo a Run-Up no Observatório do Empire State Building.

Nesta noite, o Empire State Building iluminou suas mundialmente famosas torres com um brilho roxo para celebrar a 48ª edição anual da Run-Up.

Imagens e vídeos em alta resolução podem ser baixados aqui. Mais informações sobre a subida do Empire State Building podem ser encontradas online.

Sobre o Empire State Building

O Empire State Building, "Edifício Mais Famoso do Mundo", de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), eleva-se a 443 metros acima do centro de Manhattan, da base à antena. A reimaginação da experiência do Observatório do Empire State Building, orçada em US$ 165 milhões, criou uma experiência totalmente nova com uma entrada exclusiva para visitantes, um museu interativo com nove galerias e um Observatório do 102º andar redesenhado com janelas do chão ao teto. A jornada até o mundialmente famoso Observatório do 86º andar, o único observatório a céu aberto com vista panorâmica de 360 ??graus de Nova York e além, orienta os visitantes para toda a sua experiência na cidade de Nova York e abrange tudo, desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. A experiência no observatório do Empire State Building recebe milhões de visitantes todos os anos e foi classificada como a atração número 1 dos Estados Unidos no prêmio Travelers' Choice Awards 2026 do TripAdvisor: "Melhores das Melhores Coisas para Fazer", "Edifício Favorito da América" ??pelo Instituto Americano de Arquitetos, o destino de viagem mais popular do mundo pelo Uber e a atração número 1 da cidade de Nova York na lista Ultimate Travel List da Lonely Planet. Desde 2011, o edifício é totalmente abastecido por energia eólica renovável e seus vários andares abrigam uma gama diversificada de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, além de opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi, Ghirardelli e Starbucks. Para mais informações e ingressos para a experiência no observatório do Empire State Building, acesse esbnyc.com ou siga o edifício no Facebook, X (antigo Twitter), Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

Fonte: Empire State Realty Trust

Categoria: Observatório

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Empire State Realty Trust

Brock Talbot

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