Semana do Espaço: 5 filmes imperdíveis para viajar pelo universo

A Semana Mundial do Espaço, celebrada anualmente de 4 a 10 de outubro, é o convite ideal para explorar as maravilhas e os mistérios do cosmos. Para quem busca uma viagem intergaláctica sem sair do sofá, o cinema oferece narrativas que vão do contato com novas formas de vida a jornadas épicas para salvar nosso planeta.

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Preparamos uma seleção com cinco filmes que abordam o universo de maneiras distintas, mas igualmente fascinantes. Nossa lista inclui desde clássicos emocionantes que marcaram gerações até ficções científicas complexas que desafiam a percepção da realidade.

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"A chegada"

Neste aclamado suspense de ficção científica, a chegada de naves alienígenas em pontos distintos da Terra provoca uma crise global. Para decifrar a complexa linguagem dos visitantes, os militares convocam a renomada linguista Louise Banks, interpretada por Amy Adams, para uma missão de alto risco.

Ela precisa descobrir a intenção dos seres interplanetários antes que o medo e a desconfiança levem a um conflito sem volta. O filme é uma exploração profunda sobre comunicação, percepção do tempo e empatia, com uma reviravolta final que redefine toda a história.

"Wall-e"

Em um futuro distante, a humanidade abandonou a Terra após transformá-la em um imenso depósito de lixo. A tarefa de limpar o planeta foi deixada para robôs compactadores, mas, séculos depois, apenas um restou: o simpático e curioso Wall-E, que continua sua missão solitária.

Sua rotina de colecionar objetos curiosos muda completamente com a chegada de uma robô moderna e elegante chamada EVA, por quem se apaixona. O que se segue é uma aventura espacial comovente que funciona como uma poderosa reflexão sobre consumismo, solidão e o cuidado com o meio ambiente.

"Projeto Hail Mary"

Ryland Grace (Ryan Gosling) acorda em uma espaçonave a milhões de quilômetros da Terra, sem memória de como chegou ali. Aos poucos, ele se recorda de que faz parte de uma missão desesperada e solitária para salvar a humanidade de uma catástrofe iminente.

Sua tarefa é investigar por que o Sol está perdendo sua energia, um fenômeno que pode levar à extinção de toda a vida. Contando apenas com seu conhecimento científico, ele precisa encontrar uma solução, mas uma amizade inesperada em pleno espaço sideral muda completamente o rumo da jornada.

"E.T. - O extraterrestre"

Um clássico inesquecível que atravessa gerações, o filme acompanha Elliott, um garoto solitário que encontra um adorável alienígena perdido no quintal de sua casa. O pequeno ser de outro planeta foi acidentalmente deixado para trás durante uma expedição à Terra.

Enquanto agentes do governo iniciam uma busca implacável, Elliott e seus irmãos escondem o E.T. e tentam ajudá-lo a "telefonar para casa". O longa é uma celebração da amizade, da infância e da empatia, com momentos que se tornaram icônicos na história do cinema.

"Moon: O Outro Lado da Lua"

O astronauta Sam Bell (Sam Rockwell) está prestes a concluir um contrato de três anos em uma base de mineração na Lua. Sua única companhia durante todo esse tempo foi o computador de bordo GERTY, enquanto ele supervisiona a extração de um recurso energético vital para a Terra.

A poucas semanas de seu retorno, a saúde mental de Sam começa a se deteriorar e ele sofre um grave acidente. A situação se torna um quebra-cabeça psicológico quando ele descobre um segredo chocante sobre sua missão, a empresa para quem trabalha e sua própria identidade.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima